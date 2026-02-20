Agencias

El ministro del Interior venezolano confirma que Maduro ha recibido su primera visita consular en Nueva York

El ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha afirmado este viernes que el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han recibido una primera visita consular desde que fueron detenidos el pasado 3 de enero y posteriormente encarcelados en Nueva York, en Estados Unidos.

"Él ya tuvo su primera visita consular. Se le fue concedida y él ahí habló con un funcionario nuestro de Venezuela y pudo manifestarle cualquier cosa que él quisiera porque es una visita autorizada por el Derecho Internacional", ha explicado, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión VTV.

Cabello, que no ha especificado la fecha de la visita consular, había expresado preocupación con respecto a este derecho, ya que Venezuela no tiene ni embajada ni consulado en Estados Unidos desde 2019 tras la ruptura de relaciones bilaterales y el reconocimiento estadounidense al entonces opositor Juan Guaidó.

Maduro se declaró no culpable ante un Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en enero después de haber sido capturado durante por fuerzas estadounidenses en la capital venezolana, Caracas, por cargos relacionados con el narcotráfico.

