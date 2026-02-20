Agencias

El Ejército israelí, en "alerta máxima" en medio del aumento de las tensiones con Irán

Guardar

El Ejército de Israel ha afirmado que está en "alerta máxima" en medio del extenso despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo y las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra Irán en caso de que la vía diplomática para alcanzar un acuerdo no llegue a buen puerto.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel están en alerta máxima, con los ojos bien abiertos en todas direcciones", ha expresado el portavoz del Ejército, el general Effie Defrin, quien ha confirmado que supervisan de forma constante los acontecimientos regionales ante "cualquier cambio en la realidad operativa".

No obstante, Defrin ha confirmado que por el momento no hay cambios en las instrucciones de seguridad, instando además a la población a informarse a través de los canales oficiales del Ejército y del Comando del Frente Doméstico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este mismo viernes que sigue sopesando un ataque "limitado" contra Irán. El magnate republicano ha amenazado con la vía militar en caso de que Teherán no acceda a cerrar un acuerdo en materia nuclear, si bien ha expresado que tiene esperanza de lograr un pacto con las autoridades iraníes cuanto antes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La mudanza de Zuckerberg a Miami refleja el imán fiscal del sur de Florida para los ricos

El fundador de Meta adquiere una mansión valorada en 200 millones de dólares en Indian Creek, sumándose a la ola de magnates atraídos por los beneficios impositivos y el entorno exclusivo del sur de Florida, según expertos y reportes recientes

Infobae

México amplía definición de abuso sexual y establece que el silencio no es consentimiento

La Cámara de Diputados aprobó reformas que redefinen el marco legal para castigar actos de índole sexual sin permiso explícito, refuerzan agravantes, endurecen penas y eliminan la presunción de consentimiento ante ausencia de oposición por parte de la víctima

Infobae

Embajador cubano en ONU: "La Habana está preparada para un bloqueo total de EE. UU."

El representante de Cuba ante las Naciones Unidas advierte que el país tiene estrategias para afrontar nuevas restricciones estadounidenses, enfatiza la resiliencia de la sociedad y reafirma que la prioridad es asegurar el acceso a bienes y servicios esenciales

Infobae

La Habana tacha de "especulación" posible contacto entre Rubio y un nieto de Raúl Castro

El embajador cubano ante la ONU rechaza reportes estadounidenses sobre comunicaciones con allegados de figuras del gobierno, subraya que cualquier entendimiento requiere respeto y equidad, y descarta aceptar presiones o condiciones externas para un posible diálogo

Infobae

México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco

Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero

Infobae