El Ejército israelí, en "alerta máxima" en medio del aumento de las tensiones con Irán

El Ejército de Israel ha afirmado que está en "alerta máxima" en medio del extenso despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo y las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra Irán en caso de que la vía diplomática para alcanzar un acuerdo no llegue a buen puerto.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel están en alerta máxima, con los ojos bien abiertos en todas direcciones", ha expresado el portavoz del Ejército, el general Effie Defrin, quien ha confirmado que supervisan de forma constante los acontecimientos regionales ante "cualquier cambio en la realidad operativa".

No obstante, Defrin ha confirmado que por el momento no hay cambios en las instrucciones de seguridad, instando además a la población a informarse a través de los canales oficiales del Ejército y del Comando del Frente Doméstico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este mismo viernes que sigue sopesando un ataque "limitado" contra Irán. El magnate republicano ha amenazado con la vía militar en caso de que Teherán no acceda a cerrar un acuerdo en materia nuclear, si bien ha expresado que tiene esperanza de lograr un pacto con las autoridades iraníes cuanto antes.