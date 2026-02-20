EEUU sanciona a tres cargos del Gobierno chileno por representar una amenaza a la seguridad regional

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este viernes la retirada del visado a tres cargos del Gobierno saliente de Chile que preside Gabriel Boric por el desempeño de actividades que "poner en peligro la seguridad regional".

En su comunicado y sin dar nombres de los sancionados y detalles sobre estas actividades, la cartera que dirige el secretario de Estado, Marco Rubio, ataca directamente al izquierdista presidente chileno y a su Gobierno que, "en su crepúsculo, el legado del Gobierno Boric queda todavía más empañado por acciones que ponen en peligro la seguridad regional a expensas finales del pueblo chileno" y reitera su interés por trabajar con el futuro gobierno del ultraderechista José Antonio Kast cuando asuma el poder en marzo.

Por todo ello, "estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les revocarán las visas estadounidenses que poseían".

Concretamente, el comunicado del Departamento de Estado acusa a estos individuos de "dirigir, autorizar, financiar, brindar apoyo significativo o llevar a cabo, a sabiendas, actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio", señala el texto oficial.

"Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región", concluye la nota.