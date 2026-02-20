Agencias

Detenido en Lleida como responsable de dos agresiones sexuales con sumisión química y vender droga

Un hombre de 43 años fue arrestado tras una investigación policial por administrar sustancias ilegales a dos mujeres y mantener múltiples puntos de distribución de cocaína, según precisó la policía autonómica catalana en una nota oficial

Guardar

Las autoridades detectaron que el sospechoso alquilaba tres habitaciones en diferentes localizaciones, utilizadas para guardar sustancias ilegales, donde se incautaron 132,54 gramos de cocaína y tres blísters de benzodiazepinas, según el comunicado oficial de los Mossos d'Esquadra. El hombre, de 43 años, también mantenía operaciones de venta de droga mediante diversas modalidades y fue arrestado el miércoles en Lleida, tras un operativo que culminó con su detención y posterior puesta a disposición judicial este viernes, de acuerdo con lo publicado por los Mossos d'Esquadra.

El comunicado policial, recogido por los Mossos d'Esquadra, detalló que el sospechoso era investigado no solo por la venta de drogas, sino también por su vinculación con dos agresiones sexuales, ambas cometidas a inicios de año. Las víctimas, consumidoras habituales de sus productos, acudían a sus domicilios, donde el acusado, presuntamente, las agredía sexualmente cuando se encontraban inconscientes a causa de la sumisión química provocada por la administración de sustancias ilegales.

Según informó el medio catalán, la investigación se inició tras detectarse los hechos y comprobarse que el sospechoso contaba con antecedentes previos. Los agentes desplegaron varios dispositivos de vigilancia, que permitieron observar que el detenido efectuaba la venta de cocaína en diferentes escenarios, que abarcaban tanto su domicilio como su vehículo y la vía pública.

Durante el operativo policial del miércoles, uno de los compradores fue interceptado y se le hallaron dos envoltorios con un total de 2,29 gramos de cocaína. Poco después, la policía procedió a la detención del vendedor, encontrando en su posesión otros 6 gramos de la misma sustancia, según consignó la nota oficial.

A partir de la detención y las evidencias recogidas, los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo tres registros en las habitaciones alquiladas por el sospechoso. Allí, además de la cocaína y los blísters de benzodiazepinas, se incautaron diferentes elementos relacionados con la distribución de estupefacientes, indicaron fuentes policiales. La investigación permitió vincular los delitos de tráfico de drogas con los ataques sexuales bajo sumisión química, articulados en el entorno de la distribución de sustancias a personas consumidoras.

La operación policial, reportada por los Mossos d'Esquadra, concluyó con la puesta a disposición judicial del detenido este viernes, donde enfrenta cargos tanto por tráfico de drogas como por agresiones sexuales con sumisión química. El caso permanece bajo investigación, sin que se hayan dado a conocer más detalles sobre la identidad de las víctimas o la situación procesal del sospechoso tras su comparecencia ante el juez.

Temas Relacionados

Agresiones sexualesMossos dEsquadraSumisión químicaLleidaCocaínaBenzodiazepinasPolicíaEspañaDomicilios particularesDetenciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

EDF ganó un 26,6% menos en 2025 tras amortización relacionada con una planta nuclear en Reino Unido

La eléctrica francesa reportó una fuerte reducción en su resultado anual debido al impacto financiero relacionado con el retraso y el aumento del costo en el proyecto Hinkley Point C, que ha duplicado el presupuesto inicial y pospuso su arranque hasta 2030

EDF ganó un 26,6% menos

Sonia Bermúdez: "Misa Rodríguez vuelve por méritos propios, la lista se basa en el rendimiento"

El cuerpo técnico de la selección nacional anuncia una convocatoria marcada por el buen momento de varias futbolistas, con énfasis en el seguimiento y elección estricta basada en logros individuales y cambios respecto a listas pasadas

Sonia Bermúdez: "Misa Rodríguez vuelve

El Congreso debate la próxima semana una iniciativa de ERC para garantizar 5% de canciones en catalán en radiofórmulas

La propuesta impulsada por Esquerra Republicana busca modificar la legislación vigente para asegurar presencia mínima de música en cuatro lenguas cooficiales, exigir supervisión oficial e impulsar campañas y ayudas al sector para difundir la diversidad cultural

El Congreso debate la próxima

Ana Alonso: "Teniendo referentes, se consiguen grandes éxitos"

Ana Alonso: "Teniendo referentes, se

Albares afirma que le ha "dolido" ver a una comisaria de la UE en la Junta de Paz de Trump

El jefe de la diplomacia española lamentó que la representante comunitaria acudiera, aunque como observadora, a la reunión en Estados Unidos y recordó la postura oficial comunitaria que respalda una solución de dos Estados en el conflicto palestino-israelí

Albares afirma que le ha