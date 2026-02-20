Detenido en Lleida como responsable de dos agresiones sexuales con sumisión química y vender droga

Las autoridades detectaron que el sospechoso alquilaba tres habitaciones en diferentes localizaciones, utilizadas para guardar sustancias ilegales, donde se incautaron 132,54 gramos de cocaína y tres blísters de benzodiazepinas, según el comunicado oficial de los Mossos d'Esquadra. El hombre, de 43 años, también mantenía operaciones de venta de droga mediante diversas modalidades y fue arrestado el miércoles en Lleida, tras un operativo que culminó con su detención y posterior puesta a disposición judicial este viernes, de acuerdo con lo publicado por los Mossos d'Esquadra.

El comunicado policial, recogido por los Mossos d'Esquadra, detalló que el sospechoso era investigado no solo por la venta de drogas, sino también por su vinculación con dos agresiones sexuales, ambas cometidas a inicios de año. Las víctimas, consumidoras habituales de sus productos, acudían a sus domicilios, donde el acusado, presuntamente, las agredía sexualmente cuando se encontraban inconscientes a causa de la sumisión química provocada por la administración de sustancias ilegales.

Según informó el medio catalán, la investigación se inició tras detectarse los hechos y comprobarse que el sospechoso contaba con antecedentes previos. Los agentes desplegaron varios dispositivos de vigilancia, que permitieron observar que el detenido efectuaba la venta de cocaína en diferentes escenarios, que abarcaban tanto su domicilio como su vehículo y la vía pública.

Durante el operativo policial del miércoles, uno de los compradores fue interceptado y se le hallaron dos envoltorios con un total de 2,29 gramos de cocaína. Poco después, la policía procedió a la detención del vendedor, encontrando en su posesión otros 6 gramos de la misma sustancia, según consignó la nota oficial.

A partir de la detención y las evidencias recogidas, los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo tres registros en las habitaciones alquiladas por el sospechoso. Allí, además de la cocaína y los blísters de benzodiazepinas, se incautaron diferentes elementos relacionados con la distribución de estupefacientes, indicaron fuentes policiales. La investigación permitió vincular los delitos de tráfico de drogas con los ataques sexuales bajo sumisión química, articulados en el entorno de la distribución de sustancias a personas consumidoras.

La operación policial, reportada por los Mossos d'Esquadra, concluyó con la puesta a disposición judicial del detenido este viernes, donde enfrenta cargos tanto por tráfico de drogas como por agresiones sexuales con sumisión química. El caso permanece bajo investigación, sin que se hayan dado a conocer más detalles sobre la identidad de las víctimas o la situación procesal del sospechoso tras su comparecencia ante el juez.