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Irán señala que defenderá su "independencia, dignidad e integridad territorial" a pesar de las amenazas de EEUU

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado este viernes que la nación iraní defenderá su "independencia, dignidad e integridad territorial" a pesar de las amenazas de Estados Unidos, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en que Washington y Teherán han llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto.

"La nación iraní defenderá la independencia, la dignidad y la integridad territorial del país a pesar de todas las presiones y amenazas. Durante más de 100 noches, la nación iraní ha estado presente defendiendo el país y la revolución, frustrando los planes de los enemigos", ha remachado el dirigente iraní, según informa la cadena de televisión IRIB.

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Pezehskian ha señalado en este sentido que "muchos de los cálculos y planes del enemigo han fracasado gracias al apoyo y la resistencia del pueblo".

El mandatario norteamericano se ha referido en las últimas horas a que tiene un "gran acuerdo" con Teherán, que ha descrito como "muy sólido" y "un poco conceptual", subrayando que su Administración está ultimando el documento que podría firmarse en Europa en los próximos días.

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El mensaje de Trump llega cuando Irán y Estados Unidos estaban sumidos en una espiral bélica con ataques y contraataques, que dejaba en la cuerda floja el alto el fuego. En este contexto los ataques de Irán contra objetivos en países vecinos como Bahréin, Kuwait y Jordania ha generado la amplia crítica de otros actores de la región como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

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