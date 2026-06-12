León XIV y Bad Bunny también coincidieron en el Museo de Cera de Madrid, que aumenta sus visitas un 30%

La expectación generada por la coincidencia en el Museo de Cera de Madrid de las figuras del Papa León XIV y Bad Bunny ha aumentado un 30% las visitas durante las últimas semanas, coincidiendo con la llegada de ambos a la capital, una visita durante la cual mantuvieron un encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu.

La llegada del Pontífice a España y la incorporación de la nueva figura de Bad Bunny han convertido el recorrido del museo en uno de los planes más buscados en la ciudad, que durante estos días ha acogido a cerca de 2,5 millones de personas, ha informado el centro en un comunicado.

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Según datos del propio museo, este incremento del 30% en visitantes refleja el impacto directo de este "encuentro inesperado" en la experiencia del público, con un notable crecimiento tanto de visitantes nacionales como internacionales durante estos días.

El líder de la Iglesia Católica y la estrella de la música urbana continúan compartiendo espacio y pueden visitarse con total normalidad, permitiendo a los visitantes recorrer la exposición y fotografiarse con ambos en una misma visita, en la que también se puede disfrutar de la colección permanente.

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