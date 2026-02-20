Agencias

Cuatro años de guerra en Ucrania dejaron 390.000 personas con discapacidad, según la OMS

Ginebra, 20 feb (EFE).- Un total de 390.000 personas en Ucrania presentan alguna discapacidad provocada por la guerra, advirtió este viernes en rueda de prensa el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, a pocos días de que se celebre el cuarto aniversario del comienzo de la invasión rusa.

Esto representa un aumento de más del 10 % con respecto a las personas con discapacidad que había antes de la guerra, indicó el portavoz de la agencia sanitaria.

Estas personas con discapacidad carecen del apoyo y de los suministros necesarios: "Los números son una cosa, la historia detrás es otra mucho mayor", subrayó Lindmeier.

El portavoz aprovechó la rueda de prensa para poner el foco sobre los ataques al sistema sanitario desde el inicio del conflicto, 2.872, que han provocado 233 muertes y 937 heridos.

Solo en las primeras seis semanas de 2026, nueve personas han muerto en estos ataques, una cifra que ya equivale a la mitad de todo 2025, alertó.

Agregó que el acceso a la sanidad en Ucrania está comprometido, especialmente en las zonas cercanas al frente, donde un 60 % considera su salud pobre o muy pobre frente al 42 % en las zonas alejadas de los combates.

Esto también abarca la salud mental: el año pasado, el 72 % experimentó este tipo de dolencias, entre ellas, ansiedad y depresión.

Además, el portavoz añadió que, ya en el inicio de la guerra, un 84 % de los hogares declararon no tener acceso a las medicinas que necesitaban por los altos precios y la falta de farmacias. EFE

