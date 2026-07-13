El Gobierno de Chile niega haber tratado con EEUU la candidatura de Bachelet a secretaria general de la ONU

El ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ha descartado haber abordado con el Gobierno de Estados Unidos, a propósito de su visita a la Casa Blanca la pasada semana, la candidatura de la expresidenta chilena y candidata a liderar la Secretaría General de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

"No ha sido tema. Es un tema que nosotros cerramos hace mucho tiempo y no ha sido tema para nosotros, ni con Estados Unidos ni con los otros países", ha indicado Pérez Mackenna en una entrevista con el Canal 13 en la cual ha sido interrogado sobre si ha abordado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, esa cuestión o no.

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No obstante, el jefe de la cartera de Exteriores del país sudamericano sí ha avanzado que, en el caso de que la exmandataria suceda en el cargo al actual secretario general António Guterres, la felicitarán y trabajarán con ella desde la Administración del presidente ultraconservador José Antonio Kast.

"Nosotros lo que dijimos es que no íbamos a participar en la campaña, pero tampoco vamos a hacer campaña por otra candidata. Y si gana la vamos a felicitar y trabajar con ella", ha reiterado el alto funcionario chileno.

Cabe recordar que la candidatura de Bachelet cuenta con el respaldo de los gobiernos de Brasil y México. Sin embargo, no lo hace con el de La Moneda, después de que el Ejecutivo de Kast anunciara el pasado mes de marzo la retirada que previamente había manifestado su predecesor en la Presidencia del país, el progresista Gabriel Boric.

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De ser elegida para reemplazar al portugués António Guterres --quien concluirá su mandato el 31 de diciembre de 2026-- en el liderazgo de la ONU, sería a sus 76 años de edad la primera mujer en desempeñar el cargo en los 80 años de vida del organismo y la segunda persona de Latinoamérica, dado que el peruano Javier Pérez de Cuéllar ocupó el puesto entre 1982 y 1991.