Agencias

El brent se dispara más del 4 %, hasta los 79 dólares, por las nuevas tensiones en Irán

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Madrid, 13 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre se dispara este lunes más del 4 %, hasta los 79 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante las nuevas tensiones en Irán y en el estrecho de Ormuz.

A las 07:00 horas (05:00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia en Europa, se revaloriza el 4,21 %, hasta los 79,21 dólares, después de terminar el viernes con una leve caída del 0,38 %, hasta los 76,01 dólares el barril.

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El brent avanza con fuerza este lunes después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran en la tarde del domingo una nueva ofensiva contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" su capacidad para atacar buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

Los ataques fueron ordenados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, "para hacer rendir cuentas" a las fuerzas iraníes, según el organismo militar, en represalia por un bombardeo previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por Ormuz.

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La respuesta pretende asegurar el libre tránsito en esa vía marítima. Trump afirmó este domingo en una entrevista con la cadena NBC que la zona permanece abierta al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado.

"Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró el líder republicano, que no quiso dar detalles sobre las conversaciones para alcanzar un acuerdo y un nuevo alto el fuego.

Antes de la ronda de ataques del fin de semana, Irán anunció el cierre del estrecho "hasta nuevo aviso", y aseguró que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente. EFE

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