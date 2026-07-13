Mueren al menos tres personas en una localidad de la región rusa de Moscú tras un ataque con drones ucranianos

Al menos tres personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas en la noche de este domingo al lunes en la región rusa de Moscú a causa de impactos de drones, con las tres víctimas mortales produciéndose en la aldea de Pionerski, en las inmediaciones de la ciudad de Istra.

"Anoche, las fuerzas de defensa aérea y guerra electrónica repelieron otro ataque con drones en la región de Moscú", ha afirmado en redes el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, que ha lamentado que "se han registrado víctimas mortales y heridos".

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El caso más grave ha ocurrido en Pionerski, Istra, donde "tres personas han fallecido y otras tres han resultado heridas a consecuencia del impacto de un dron", que también ha incendiado cinco viviendas.

Asimismo, dos personas han resultado heridas en la localidad de Solnechnogorsk cuando un dron "impactó contra un edificio de apartamentos", dañando la pared y una ventana, según ha indicado el gobernador.

Además, las localidades de Mozaisk y Babkino han registrado daños en viviendas, aunque "no se han registrado heridos", ha subrayado.

No obstante, Vorobiov ha advertido que los servicios de emergencia "continúan trabajando en todas las zonas afectadas" mientras las fuerzas de defensa aérea "siguen repeliendo el ataque con drones", alcanzando por ahora los 81 vehículos aéreos no tripulados "derribados o neutralizados".

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