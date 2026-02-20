Crónica del Kosner Baskonia - La Laguna Tenerife: 91-81

Trent Forrest impulsó a su equipo en los momentos clave del encuentro, cuando el marcador se apretó y La Laguna Tenerife igualó el partido a 66 puntos. Según reportó el medio, Kosner Baskonia aseguró así su regreso a la Copa del Rey tras dos temporadas fuera, consolidando una victoria por 91-81 frente al conjunto tinerfeño durante el tercer duelo de cuartos de final disputado en el Roig Arena de Valencia.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el equipo dirigido por Paolo Galbiati supo resistir el intento de remontada de La Laguna Tenerife, apoyado en una sólida actuación de Forrest, quien lideró la anotación con 21 puntos. Este triunfo clasifica a Baskonia para las semifinales de la competición, donde se enfrentará al ganador del encuentro entre el Barça y UCAM Murcia.

La estructura del partido reflejó dominio de Baskonia desde el inicio. El conjunto vitoriano tomó ventaja en el primer cuarto, fundamentando su superioridad en la energía defensiva y la eficacia desde la línea de tres puntos, según detalló la crónica de la fuente. Mamadi Diakite abrió el marcador con dos triples, mientras Bruno Fitipaldo mantenía a los tinerfeños en la lucha. Un triple sobre la bocina de Timothé Luwawu-Cabarrot estableció el 25-18 tras los primeros diez minutos de juego.

Durante el segundo cuarto, Baskonia incrementó su ritmo ofensivo. Forrest asumió el liderazgo en la dirección de juego y aportó puntos y asistencias. Su acción de dos más uno elevó la diferencia a doce puntos (32-20), una renta que llegó a 16 puntos (42-26) con incursiones de Omoruyi bajo el aro y aportes consistentes de Luwawu-Cabarrot. Al final de la primera mitad, un triple de Rodions Kurucs fijó el 45-33.

La información publicada en el medio subraya que, pese al dominio inicial, el panorama cambió al inicio del tercer cuarto. Baskonia tomó una distancia máxima de 49-33, pero entonces Tenerife respondió con una racha de 0-11, impulsada por Jaime Fernández y por un Fitipaldo especialmente certero desde el triple (con un 67% de eficacia en tiros de tres). Entre Scrubb y Abromaitis sumaron desde la línea de personal y ajustaron el marcador a 54-53, reduciendo la ventaja de Baskonia a solo un punto.

Forrest rompió la sequía ofensiva de su equipo con una volcada, y después Spagnolo sumó un triple que aportó oxígeno al conjunto vitoriano. Aunque la diferencia al acabar el tercer periodo (64-60) indicaba un partido abierto, el cuarto parcial estuvo marcado por la tensión y las alternancias.

En la fase final, Jaime Fernández logró igualar el marcador a 66, pero Kurucs respondió con un triple que devolvió la iniciativa a los vascos. Howard sumó una jugada de tres puntos adicional y Diakite reforzó la presencia de Baskonia en la zona. Según amplió la crónica, las intentonas finales de Scrubb y Doornekamp redujeron la diferencia a 80-76, pero un triple de Howard y dos jugadas consecutivas de Forrest, ambas de dos más uno, terminaron por sentenciar el partido y colocar el 91-78 a favor de Baskonia. Doornekamp descontó posteriormente, cerrando el marcador definitivo de 91-81.

El medio relató que el ambiente en el Roig Arena, con 13.214 espectadores, acompañó un duelo intenso en el que Baskonia demostró mayor acierto en los instantes definitivos. Los parciales reflejaron la evolución del duelo: 25-18, 20-15, 19-27 y 27-21.

En la estadística de los equipos, el quinteto titular de Baskonia estuvo compuesto por Howard (10 puntos), Forrest (21), Radzevicius (4), Frisch (2) y Diakite (13), con aportaciones destacadas además de Omoruyi (8), Kurucs (14) y Luwawu-Cabarrot (14) desde el banquillo. Por La Laguna Tenerife, Fitipaldo fue el máximo anotador con 14 unidades, acompañado por Van Beck (8), Giedraitis (7), Doornekamp (7) y Shermadini (8) como titulares. Jaime Fernández y Scrubb sumaron 10 y 14 puntos respectivamente desde el banco de suplentes.

Como consignó la fuente, Van Beck fue eliminado por faltas personales en el conjunto de Tenerife. El árbitro principal, Perea, acompañado por Aliaga y Araña, dirigió el encuentro.

Tras esta victoria, Baskonia rompe una sequía de dos temporadas sin alcanzar la Copa del Rey y se mantiene en la lucha por el título en Valencia, mientras que el equipo canario termina su travesía con la sensación de haber puesto en aprietos a su rival, sin poder completar la remontada a la que aspiraba.