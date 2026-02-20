Chile convoca al embajador de EEUU tras las sanciones de Washington a tres cargos del Gobierno Boric

El Gobierno de Chile ha anunciado este viernes que ha convocado al embajador de Estados Unidos en el país, Brandon Judd, en protesta por las sanciones promulgadas por el Departamento de Estado norteamericano contra tres cargos del Gobierno del presidente saliente, Gabriel Boric, por representar una amenaza para la seguridad regional.

Boric ha criticado que el Gobierno chileno no ha recibido notificación oficial de estas sanciones por los cauces habituales hasta el punto de que ni siquiera sabe quiénes son los sancionados con la pérdida del visado. "Hace acusaciones indeterminadas y aplica sanciones unilaterales" y "como jefe de Estado, descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región".

"Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley", ha añadido. "Nuestra soberanía", ha zanjado, "se respeta".

En su comunicado correspondiente, el Ministerio de Exteriores ha aprovechado para expresar su "sorpresa" por la retirada del visado a estos tres cargos, cuyo nombre no se ha dado a conocer por ahora y "condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia del país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer la soberanía nacional".

El ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, pedirá a Judd que explique "fundamentos de esta acción e informe de los nombres de los funcionarios afectados" dado que Chile no ha recibido "notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos".

"Sobre esto último, cabe señalar que no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial", y ese comportamiento no se corresponde "con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país", ha remachado.