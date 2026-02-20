Aliados europeos defienden los pasos para redoblar su defensa: "Se está haciendo más que en los últimos 30 años"

Las potencias europeas han formalizado un acuerdo para desarrollar defensas aéreas económicas, con el objetivo de incrementar la protección de los cielos en la región tras los incidentes recientes con drones. Tal como consignó Europa Press, la firma de este proyecto conjunto se considera una respuesta directa a las incursiones no autorizadas que generaron inquietud en el continente en el último verano. Este impulso por reforzar la seguridad aérea representa una de las múltiples iniciativas que países como Polonia, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido han emprendido para fortalecer las capacidades defensivas de Europa, en un contexto de renovadas tensiones transatlánticas.

De acuerdo con Europa Press, líderes europeos han insistido en que la meta es contar con fuerzas suficientemente robustas que actúen como elemento de disuasión ante cualquier posible amenaza, en un momento en que Estados Unidos solicita a sus socios reformular la estructura de la OTAN para reducir la dependencia de Washington. Durante una rueda de prensa en Cracovia, el ministro de Defensa de Polonia, Wladislaw Kosiniak-Kamisz, reafirmó el compromiso entre las potencias europeas miembro de la alianza, defendiendo el trabajo conjunto dentro del grupo E5 y la colaboración en materia de defensa. El titular polaco recalcó la importancia de cumplir los compromisos adquiridos y subrayó que el refuerzo del sector militar y la inversión en los ejércitos europeos avanza a un ritmo que no se veía desde el final de la Guerra Fría.

Según publicó Europa Press, Kosiniak-Kamisz sostuvo que el reto central de las potencias europeas radica tanto en la capacidad disuasoria como en la prevención de ataques al territorio de la Unión Europea. El ministro polaco destacó: “Apoyamos una alianza y una relación transatlántica fuertes, y queremos mantener una relación sólida con Estados Unidos, pero sabemos que Europa está haciendo mucho más que hace un año, y puede convertirse en un socio valioso”. En sus declaraciones, Kosiniak-Kamisz enfatizó que “se están tomando medidas sin precedentes en los últimos 30 años”, señalando un progreso que, a su juicio, implica asumir una mayor responsabilidad sobre la defensa continental.

La ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, también se pronunció durante la rueda de prensa, remarcando el interés de su país por avanzar en la construcción de una OTAN “más europea”. La funcionaria francesa afirmó que el grupo de aliados se prepara para la cumbre de Ankara y que el propósito es sumar capacidades colectivas en defensa. Además, puso en valor el apoyo militar europeo a Ucrania y detalló que se ha acordado destinar un préstamo de 90.000 millones de euros al Gobierno de Kiev, como parte de la estrategia europea de respaldo frente a la invasión rusa. Vautrin destacó, según Europa Press, que los presupuestos nacionales de defensa continuarán incrementándose en esta nueva etapa de consolidación de las fuerzas armadas del continente.

El responsable de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, abordó específicamente la necesidad de fortalecer la resiliencia europea frente a amenazas diversas, incluidas aquellas catalogadas como ataques híbridos. A través de Europa Press, Pistorius explicó que la respuesta a estos desafíos requiere aumentar la capacidad de alerta temprana y compartir más información de inteligencia entre los aliados europeos, lo que permitiría actuar de manera preventiva y efectiva si se presentaran situaciones de riesgo.

La perspectiva de la Unión Europea quedó expresada por la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. Según detalló Europa Press, Kallas señaló que el vínculo entre Europa y Estados Unidos experimenta un proceso de redefinición, motivado por la expectativa de un mayor protagonismo europeo en su propia seguridad. Kallas sostuvo que “Si queremos mantener la seguridad de nuestros países, debemos reforzar nuestro poderío militar. La buena noticia es que ya estamos invirtiendo sumas récord en defensa. Europa está dando un paso adelante, pero no se trata de competir con la OTAN. Se trata de fortalecer a Europa dentro de la OTAN”. De esta manera, la funcionaria europea enfatizó la idea de cooperación y complementariedad con la alianza atlántica, más que la de rivalidad.

Europa Press reportó que la tendencia general apunta a una reorganización sustantiva de la defensa europea, vinculada tanto al aumento de inversiones como a la formación de nuevas alianzas y proyectos militares conjuntos. Entre las medidas impulsadas se incluyen alianzas para el desarrollo de tecnología defensiva, refuerzo de presupuestos, cooperación en inteligencia y la promoción de sistemas de defensa integrados que permitan a los países reaccionar con mayor rapidez y eficacia ante crisis o amenazas inminentes.

El debate abierto en torno a la reforma de la OTAN se inscribe en el contexto de los reclamos de Estados Unidos para que Europa asuma un rol más activo e independiente en materia de seguridad. Ante este escenario, los líderes europeos han señalado, de acuerdo con Europa Press, que la respuesta del continente se traduce en resultados concretos, tanto en el plano del rearme como en el diseño de estrategias que fortalezcan las capacidades colectivas para salvaguardar la integridad territorial de la Unión Europea.