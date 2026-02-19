Agencias

WhatsApp reforzará la privacidad de los datos de los usuarios con la IA con la computación confidencial de Nvidia

Meta ha adoptado la computación confidencial de Nvidia para procesar de manera privada la inteligencia artificial (IA) en el servicio de mensajería WhatsApp, como parte de la asociación estratégica plurianual que recientemente han anunciado ambas compañías.

La firma tecnológica utilizará la tecnología de Nvidia para desplegar nuevos centros de datos de hiperescala, con los que busca reforzar su infraestructura de IA para el entrenamiento y la inferencia de esta tecnología.

Por este acuerdo, se instalarán "millones de GPU Blackwell y Rubin" y se implementarán a gran escala las CPU Grace para mejorar el rendimiento por vatio. También se contempla la implementación a gran escala las CPU Vera para 2027, como se explica en un comunicado compartido por Nvidia.

Asimismo, y como parte de este acuerdo, Meta integrará los conmutadores Ethernet Nvidia Spectrum-X en la plataforma Facebook Open Switching System, un conjunto de 'software' que permite gestionar una red de conmutadores en su centros de datos, con los que espera ofrecer "un rendimiento predecible y de baja latencia al tiempo que maximiza la utilización y mejora la eficiencia operativa y energética".

A ello se suma la adopción de la computación confidencial de Nvidia en WhatsApp. Se trata de una plaforma confidencial que protege los datos en uso en las cargas de trabajo con inteligencia artificial.

En concreto, su implementación reforzará el procesamiento de manera privada de la inteligencia artificial (IA) en el servicio de mensajería para "garantizar la confidencialidad e integridad de los datos del usuario".

Los planes incluyen la expansión de la computación confidencial de Nvidia a otros servicios de Meta.

