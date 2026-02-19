Agencias

Rusia e Irán llevarán a cabo hoy maniobras navales conjuntas en el golfo de Omán y el Índico

Las autoridades de Irán han anunciado que llevarán a cabo este jueves maniobras navales conjuntas con Rusia en aguas del golfo de Omán y la parte norte del océano Índico, después de que la Guardia Revolucionaria iraní llevara a cabo otros ejercicios militares en el estrecho de Ormuz.

"Las armadas de Irán y Rusia celebrarán mañana unas maniobras navales conjuntas en el golfo de Omán y el norte del océano Índico", ha dicho el vicealmirante Hasán Maqsudlu, portavoz de las inminentes maniobras.

Así, ha recalcado que "el objetivo de estas maniobras es desarrollar la cooperación marítima conjunta y reforzar las relaciones entre las armadas de ambos países a la hora de diseñar y ejecutar operaciones conjuntas", según ha recogido la cadena pública de televisión iraní, IRIB.

Rusia e Irán han estrechado sus lazos durante los últimos años, incluida la firma en enero de 2025 de un nuevo acuerdo de asociación estratégica, un pacto que llevaba años bajo negociación y que representa las líneas maestras de las próximas dos décadas de relaciones bilaterales.

