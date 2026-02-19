Agencias

Rusia anuncia el derribo de cerca de 115 drones lanzados en las últimas horas por el Ejército de Ucrania

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves el derribo de cerca de 115 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra varios puntos del país, sin pronunciarse sobre víctimas, en el marco de la guerra desatada hace cerca de cuatro años por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado que 50 aparatos aéreos no tripulados han sido destruidos en Briansk, a los que se suman 35 en Smolensk, doce en Tver, diez en Nóvgorod, cuatro en Leningrado y dos en Kaluga, sin más detalles al respecto.

Asimismo, el gobernador de la región de Pskov, Mijail Vedernikov, ha señalado en un mensaje publicado a través de sus redes sociales que se ha registrado un incendio en un depósito de combustible en Velikiye Luki a causa de un ataque con drones, antes de destacar que el suceso se ha saldado sin víctimas.

Además, las autoridades de la región de Krasnodar han confirmado además que los bomberos han logrado extinguir un incendio registrado en la noche del martes tras un ataque con drones contra una refinería en Kuban. Así, han resaltado que las llamas han sido "totalmente extinguidas".

El ataque afectó a la refinería Ilsky, una de las más grandes en el sur de Rusia y responsable de recibir, almacenar y procesar hidrocarburos, así como de exportaro productos completados a través de carreteras y ferrocarril. Al menos uno de los depósitos de combustible sufrió daños a causa del impacto de un dron o restos del aparato.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que sus sistemas de defensa aérea han derribado 29 de los 37 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas, si bien ha confirmado impactos en "cuatro puntos" del país europeo. "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que "siga las normas de seguridad".

EuropaPress

