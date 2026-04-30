La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de 15 barcos por lanchas israelíes cerca de Creta

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha denunciado este miércoles la interceptación al menos 15 de sus embarcaciones por parte de "lanchas militares" con identificación de Israel en su misión rumbo a la Franja de Gaza, así como el "secuestro" de civiles de diversas nacionalidades en aguas cercanas a Grecia y cerca de la isla de Creta.

"Las acciones de Israel esta noche marcan una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en pleno Mediterráneo, a más de 600 millas (unos 965 kilómetros), a la vista de todo el mundo", ha denunciado en un comunicado así como indicado en su rastreador que al menos 15 embarcaciones han sido interceptadas mientras que las 45 restantes están navegando.

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Horas antes, la organización advirtió que "embarcaciones militares israelíes" habían "rodeado ilegalmente a la flotilla en aguas internacionales" y "amenazado con secuestros y actos de violencia", tras haber sido "interceptados por lanchas militares rápidas" que se identificaron como 'Israel' "apuntando con láseres y armas de asalto semiautomáticas" mientras ordenaban a los participantes que fueran "hacia la parte delantera de las embarcaciones" y se pusieran "de rodillas y con las manos en alto".

"Esto es piratería. Se trata de la captura ilegal de seres humanos en alta mar cerca de Creta, una afirmación de que Israel puede actuar con total impunidad, mucho más allá de sus propias fronteras y sin ninguna consecuencia", ha remarcado identificando a estos hechos como "el intento de normalización del control israelí sobre el propio Mediterráneo".

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En esa línea, la flotilla ha afeado que mientras "ningún estado tiene derecho a reclamar, vigilar u ocupar aguas internacionales", Israel ha hecho eso "exactamente", en una "extensión de su régimen de control hacia el exterior, ocupando el mar Mediterráneo frente a las costas de Europa".

Por todo ello, la misión, que partió a principios de esta semana desde la isla italiana de Sicilia con destino al enclave palestino, ha instado a la comunidad internacional a "actuar ahora para proteger a la flotilla", exigiendo "responsabilidades a Israel" por sus "flagrantes violaciones del Derecho Internacional" y "por el genocidio que está perpetrando contra el pueblo palestino".

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Lo ha hecho tras aseverar que la Armada israelí "ha interceptado embarcaciones, interferido las comunicaciones, incluidos los canales de socorro, y secuestrado de forma agresiva a civiles". También después de tildar de "alarmante" el "silencio" que, hasta ahora, ha lamentado, mantienen unos gobiernos que "afirman defender el Derecho Internacional".

"No ha habido condenas urgentes. No ha habido exigencias inmediatas para la liberación de los cautivos. No hay llamamientos a la rendición de cuentas", ha condenado el comunicado agregando que esta "ausencia de respuesta no es neutralidad" sino "permiso y complicidad", por lo que ha pedido una "rendición de cuentas".

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Cabe recordar que fueron más de medio centenar el número de embarcaciones que zarparon desde el este de la isla rumbo al mar Mediterráneo oriental en la que constituye la mayor movilización marítima civil coordinada de la Global Sumud Flotilla hasta la fecha, superando así la enviada en 2025 que terminó con la interceptación, por parte del Ejército de Israel, de los buques involucrados y con casi medio millar de activistas detenidos.

LA RESPUESTA DE ISRAEL

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Pese a que el Ejército de Israel no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, medios locales como el diario 'Times of Israel' han informado, citando fuentes de seguridad, que la Armada del país ha acometido dichas interceptaciones cerca de la isla de Creta.

En esa misma línea, el Ministerio de Exteriores israelí ha publicado en redes sociales un vídeo en el que asegura que "la 'ayuda médica' encontrada a bordo de la flotilla no es más que un montaje publicitario: preservativos y drogas".

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La propia flotilla ha publicado en la madrugada de este jueves un vídeo en el cual se escucha a supuestos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pedirles que cambien de rumbo y regresen a su puerto de origen.

"Si desean entregar ayuda humanitaria a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos y reconocidos. Por favor, cambien de rumbo y regresen al puerto de origen. Si transportan ayuda humanitaria, les invitamos a dirigirse al puerto de Ashdod", se escucha en el referido audiovisual difundido en redes.

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