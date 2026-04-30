El director del OIEA rechaza que el acuerdo nuclear de 2015 pueda ser base para un nuevo compromiso con Irán

El secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha afirmado este jueves que el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el grupo formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania (conocido como P5+1) "no puede constituir una base" para un nuevo acuerdo, alegando que el programa nuclear iraní ha evolucionado demasiado y se necesita "algo diferente".

Así se ha pronunciado el dirigente argentino durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU, celebrada en el marco de la última revisión internacional del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

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De este modo, el jefe del OIEA ha rechazado que cualquier potencial acuerdo con Teherán pueda tener como punto de partida el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), pactado por el grupo P5+1 y Teherán, y del cual Estados Unidos se desentendió una vez iniciado el primer mandato del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

"Tenemos que buscar algo diferente", ha alegado Grossi, que ha mantenido que el programa nuclear iraní ha evolucionado demasiado en los casi once años transcurridos desde la firma del JCPOA.

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Por otra parte, preguntado por el uranio enriquecido iraní que podría estar sepultado bajo escombros tras ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el secretario general ha recordado que el OIEA inspeccionó material nuclear altamente enriquecido hasta junio de 2025, afirmó, y los equipos precintaron unos 440 kilogramos de uranio durante su última visita.

"Debemos verificar que esto se mantenga", ha subrayado, apuntando asimismo que, hasta que los inspectores puedan regresar, el organismo "no puede confirmar que esta sea la situación".

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