Agencias

Pedro Sánchez: "Las medallas de Oriol Cardona y Ana Alonso son una proeza para el deporte español"

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a los esquiadores Oriol Cardona y Ana Alonso por su oro y bronce, respectivamente, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, unas medallas que son "toda una proeza para el deporte español".

"¡Día histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026! La medalla de oro de Oriol Cardona y la de bronce de Ana Alonso son toda una proeza para el deporte español. ¡Enhorabuena! Sois un orgullo para todo el país", escribió Sánchez en la red social 'X'.

El catalán Oriol Cardona y la andaluza Ana Alonso dieron este jueves las primeras dos medallas a la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras sumar el oro y bronce, respectivamente, en la prueba de Sprint del esquí de montaña.

La primera en estrenar el medallero fue Ana Alonso, que en octubre sufrió un grave accidente entrenando que puso en riesgo su presencia en el Stelvio. Posteriormente, fue el turno de Cardona, señalado como uno de los grandes favoritos y que supo gestionar la presión en la final, dominando tras superar los escalones y dar el primer oro olímpico invernal a España desde el de Francisco Fernández Ochoa desde 1972.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Maribel López (ARCO) pide una ley que reduzca el IVA: "Tenemos que estar igualados con países europeos y otros sectores"

La responsable de ARCOmadrid exige equiparar la fiscalidad en el sector artístico con los estándares europeos, destacando la urgencia de una reforma legal que permita competir con igualdad de condiciones y beneficie a creadores y galeristas españoles

Maribel López (ARCO) pide una

El 35% de los cuidadores de pacientes de enfermedades oncohematológicas se han visto obligados a dejar su trabajo

Expertos advierten que la carga de atender a quienes padecen leucemia y otras dolencias hematológicas provoca un fuerte impacto en empleo, economía y bienestar familiar, con escasas ayudas y gastos mensuales que superan los 300 euros en muchos casos

El 35% de los cuidadores

Israel confirma la muerte de un militar en el sur de Gaza en un incidente de "fuego amigo"

Un soldado israelí falleció durante operaciones en la Franja, tras un episodio atribuido a disparos de sus propias filas, mientras las autoridades avanzan en la investigación y continúan las labores militares en el territorio bajo tensión y fuerte presencia castrense

Israel confirma la muerte de

El presidente de Somalia anuncia una amnistía a "jóvenes" de Al Shabaab que abandonen el grupo terrorista

Con motivo de Ramadán, Hasán Sheij Mohamud ofreció rehabilitación y oportunidad de reintegración a quienes renuncien a la violencia en Al Shabaab, advirtiendo que las operaciones del Gobierno continuarán tras el incremento de ataques recientes

El presidente de Somalia anuncia

Alba Carrillo advierte a Tamara Gorro sobre Cayetano Rivera: "Cuidado, creo que él está desatado"

Vestida al estilo regencycore, la modelo ha destacado en el baile de máscaras organizado por Netflix en Madrid, donde entre confesiones sobre el amor y relaciones del pasado, lanzó una advertencia para la influencer respecto a un torero famoso

Alba Carrillo advierte a Tamara