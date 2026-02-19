Oriol Cardona: "A tres curvas, me he girado y he visto que tenía el oro casi en el bolsillo"

Oriol Cardona enfrentó una situación inesperada semanas antes de su título en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026: perdió una competición clave debido a problemas en las transiciones, un detalle técnico decisivo en el esquí de montaña. Según consignó el medio Europa Press, ese revés motivó al deportista a concentrar sus esfuerzos en perfeccionar ese aspecto de su rendimiento, lo que resultó en un desempeño sólido durante la carrera olímpica.

El español logró la medalla de oro en el esprint masculino de esquí de montaña y sostuvo durante la rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español que su victoria estuvo marcada no solo por el resultado, sino por el cúmulo de sensaciones vividas durante la última parte de la prueba. “A tres puertas de meta, a tres curvas, me he girado un momento para ver qué margen tenía y he visto que tenía el oro casi en el bolsillo”, expresó Cardona, quien asoció ese instante con todos los años de entrenamiento y esfuerzo personal invertidos. El medio Europa Press detalló que el deportista vivió ese momento acompañado de numerosos seguidores y familiares que viajaron para presenciar la competencia.

Durante su comparecencia pública, Cardona describió el impacto emocional de compartir su éxito rodeado de su entorno cercano. Destacó el valor de ver a la ‘Armada’ y a personas allegadas animándolo a pie de pista, lo que para él supuso un episodio que calificó como inolvidable. “La gente que estaba ahí animando me ha dado alas: familia, amigos, todo el equipo… Darse cuenta de que el trabajo que hay detrás de todo eso al final pues da un resultado”, relató el esquiador, según publicó Europa Press.

En cuanto al desarrollo de la carrera, Cardona explicó cómo se desenvolvió en las fases críticas. No percibió el error del suizo Arno Lietha ni el contratiempo del ruso Nikita Filippov, ya que marchaba en cabeza y su atención se centraba en mantener su ritmo. Señaló que las subidas fueron el segmento donde se sintió más fuerte y pudo imponer su estrategia, aprovechando los buenos momentos físicos y técnicos para distanciarse de sus rivales.

El atleta recordó que en el inicio de la prueba se encontró bloqueado por la disposición del resto de competidores, con presencia significativa en las zonas de ‘rombos’ y ‘diamantes’, lo que le restó opciones tácticas en los primeros compases. Una vez que la pista se abrió, centró su objetivo en avanzar sin mirar atrás. Así lo indicó cuando mencionó: “He empezado a apretar sin mirar atrás y dando todo lo que tenía para llegar arriba primero, que era lo importante”.

El antecedente de su carrera en Boí Taüll, donde un error en las transiciones le hizo perder la oportunidad de victoria, marcó su enfoque preparatorio. “Me robaron la cartera por culpa de las transiciones y quedé segundo”, afirmó Cardona, subrayando que decidió trabajar intensamente ese aspecto para evitar repetir la situación en la cita olímpica. Según Europa Press, la experiencia previa le permitió capitalizar posibles errores de sus oponentes, como los percances sufridos por el representante suizo y el ruso, factores que definieron el desenlace de la competencia.

Pensando en los próximos retos, Cardona anticipó un duelo con el equipo francés en la siguiente prueba. El esquiador mostró confianza y motivación, respaldado por el impulso anímico de su reciente victoria. “Vamos con muchas ganas, evidentemente vamos muy confiados, muy motivados y yo creo que el chute de hoy de adrenalina, de motivación y de alegría pues nos va a dar alas el sábado”, afirmó el deportista, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El catalán explicó también cómo vivió los momentos previos y durante la carrera. Indicó que le resultaba esencial sentirse bien tanto física como mentalmente antes de competir, y que el desarrollo satisfactorio de las rondas previas –cuartos de final y semifinales– le permitió mantener la calma. Se preocupó por controlar los detalles logísticos, desde el material hasta la puntualidad, para evitar distracciones que pudieran afectar su resultado.

Cardona logró el primer oro olímpico para el esquí de montaña de España en 54 años. Reconoció que no esperaba el impacto que tendría ese logro histórico y describió como un honor haber conseguido esa distinción tras tanto tiempo sin medallas doradas para el olimpismo de invierno español, según reportó Europa Press. Expresó su deseo de disfrutar del presente y afrontar el futuro inmediato con optimismo.

Como parte de su preparación mental, el deportista reveló que mantener una actitud positiva y sonreír antes de cada carrera ayudó a fortalecer su confianza. Argumentó que mostrarse tranquilo y alegre antes de la salida tenía un doble efecto: favorecía su propio estado de ánimo y podía influir en sus rivales al transmitir seguridad. Tal como publicó Europa Press, Cardona explicó que esa costumbre respondía a la importancia de experimentar cada jornada como una ocasión significativa, tanto a nivel personal como colectivo para el esquí de montaña español.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, acompañó al esquiador en la conferencia, testimoniando así el respaldo institucional a la actuación de Cardona y destacando la repercusión de su consecución para el deporte nacional invernal. La victoria del deportista resulta especialmente simbólica por tratarse de una disciplina que no había sumado oros desde hacía más de medio siglo y por el carácter reciente de su inclusión en el programa olímpico.

Cardona concluyó sus impresiones apuntando que el apoyo recibido en la pista y durante toda la preparación resultó decisivo en su triunfo. Consideró el trabajo acumulado y la superación de obstáculos técnicos como elementos centrales en su progresión. La jornada, a su juicio, queda marcada no solo por el éxito deportivo, sino también por el significado compartido con quienes lo acompañaron en el proceso, tal como dejó asentado el medio Europa Press en su cobertura de esta jornada olímpica.