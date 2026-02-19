Nestlé ganó un 17% menos en 2025 y ultima la venta del negocio de helados a Froneri

El anuncio de un programa urgente de ajuste permitió a Nestlé alcanzar el 20% del objetivo de ahorro de 1.000 millones de francos suizos (1.096 millones de euros) en eficiencias operativas de oficina, adelantando el calendario inicialmente previsto. Según informó el gigante suizo de la alimentación, la compañía logró un beneficio neto atribuido de 9.033 millones de francos (9.900 millones de euros) en 2025, una cifra que supone una reducción interanual del 17%. Nestlé dio a conocer un plan para optimizar su cartera en torno a cuatro grandes áreas de negocio: café, mascotas, nutrición, y alimentos y snacks, con negociaciones avanzadas para la venta de su negocio de helados restante a la compañía Froneri.

El medio detalló que la empresa está acelerando su proceso de transformación, simplificando su estructura organizativa y otorgando mayor responsabilidad a equipos locales. Este rediseño organizacional sigue a un recorte anunciado en otoño pasado: 16.000 empleos menos en dos años como parte de una estrategia para disminuir costes. Según el consejero delegado de Nestlé, Philipp Navratil, se busca concentrar los recursos en las marcas y negocios globales más sólidos, alineando la gestión con una visión más ágil y enfocada.

Las ventas de la multinacional en el ejercicio 2025 ascendieron a 89.490 millones de francos (98.085 millones de euros), un descenso del 2% respecto a 2024, en el que el tipo de cambio impactó negativamente con un 5,7%. Al aislar el efecto de la fluctuación cambiaria y los cambios en el perímetro contable, las ventas orgánicas reflejaron un incremento del 3,5%. Solo durante el cuarto trimestre de 2025, las ventas alcanzaron los 23.621 millones de francos (25.890 millones de euros), también un 2,4% menos que el mismo periodo del año anterior, aunque a nivel orgánico el crecimiento fue del 4%.

En cuanto a la distribución regional, los ingresos de Nestlé en América descendieron un 4,6% para situarse en 34.482 millones de francos (37.794 millones de euros). Asia, Oceanía y África registraron una caída del 3%, con ventas por 20.553 millones de francos (22.527 millones de euros). Contrariamente, en Europa, los ingresos crecieron un 2,9%, alcanzando los 17.581 millones de francos (19.270 millones de euros), según publicó el medio.

Respecto a las divisiones específicas, Nestlé Health Science registró ventas por 6.551 millones de francos (7.180 millones de euros), equivalente a una bajada del 2,8%. La marca Nespresso reportó un crecimiento del 1,6% respecto al año anterior, situándose en 6.481 millones de francos (7.103 millones de euros). El segmento de aguas y bebidas premium mantuvo su nivel respecto al año anterior, con 3.548 millones de francos (3.889 millones de euros) en ventas.

Durante la presentación de resultados, Philipp Navratil declaró: “Me siento alentado por nuestro desempeño durante 2025, que refleja las acciones específicas que hemos implementado en un entorno externo difícil”. El directivo subrayó que la mejora en el crecimiento orgánico y la tendencia positiva de cuota de mercado en el segundo semestre demuestran el impacto de las recientes medidas. Añadió que, a pesar de que queda trabajo pendiente, el enfoque actual y la velocidad de ejecución permitirán ver mejoras sostenidas hasta 2026 y más adelante.

Para el ejercicio 2026, Nestlé proyecta que el crecimiento orgánico oscilará entre el 3% y el 4%. El crecimiento real interno se acelerará respecto de 2025, impulsado por las prioridades definidas por la empresa. Al mismo tiempo, la compañía anticipa un impacto negativo en torno a 20 puntos básicos por devoluciones y escasez de existencias, consecuencia de la retirada de una fórmula infantil.

De acuerdo con lo divulgado, una de las novedades en el informe de resultados fue la publicación de una carta firmada por Pablo Isla, quien desde octubre ocupa la presidencia de Nestlé. Isla, que antes dirigió Inditex, expuso que la empresa enfrenta hoy “muchas de las mismas dinámicas” que gestionó durante su etapa en la firma española, como la rápida transformación en las preferencias del consumidor, la innovación tecnológica y los desafíos logísticos en las cadenas de suministro.

Pablo Isla manifestó en su carta que su experiencia previa ha consolidado un enfoque para abordar estos retos, señalando que entiende la preocupación generada por el resultado de la compañía y la evolución de la cotización de las acciones. Isla participa en el consejo de administración de Nestlé desde 2018 y explicó, según reportó el medio, conocer en profundidad las operaciones de la firma, aportando además una visión diferente gracias a su historial como presidente y CEO de Inditex.

Isla reveló junto al CEO y el consejo directivo su intención de marcar un nuevo rumbo para la compañía y trabajar para que Nestlé recupere su liderazgo sectorial. El directivo expresó en la carta: “Juntos, nos comprometemos a generar valor sostenible a largo plazo”. En la misma comunicación, defendió la importancia de fortalecer la gobernanza empresarial. Detalló que, tras un análisis exhaustivo de las prácticas y estructuras vigentes, el consejo optó por introducir cambios a partir de la asamblea general anual de 2026, junto con la revisión de los comités para distribuir de manera más eficiente las capacidades directivas.

Entre estas recomendaciones, Isla planteó que las reformas buscan mejorar la supervisión, enriquecer los procesos de decisión y mantener la solidez institucional. El análisis incluyó la estructura operativa de la compañía con el objetivo de perfeccionar la estrategia y generar crecimiento real interno, además de fomentar una cultura basada en el desempeño y la transformación digital.

El medio añadió que la empresa mantiene el compromiso de incrementar el flujo de caja libre en proporción superior al crecimiento de los dividendos. Isla resumió las nuevas acciones, enfatizando la urgencia con que Nestlé impulsa su transformación y la reinversión de los ahorros logrados, según consignó Nestlé en su informe.