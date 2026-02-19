Agencias

Más de 30 muertos por una fuga de gas en una mina abandonada en el este de Nigeria

Al menos 33 personas han muerto y varias han sido hospitalizadas tras registrarse una explosión y una filtración de gases en una mina subterránea abandonada en el municipio nigeriano de Wase, en el estado de Plateau (este).

La comisionada de información y comunicación de Plateau, Joyce Ramnap, ha señalado en redes sociales que "unas 33 personas se encontraban dentro del túnel minero en el momento de la explosión" y ha lamentado que "se teme la pérdida de muchas vidas, mientras que otras personas heridas reciben tratamiento en hospitales cercanos".

Al hilo, ha manifestado que el gobierno regional está "profundamente preocupado" y que ha estado trabajando para facilitar la llegada de servicios de emergencia así como de autoridades sanitarias a fin de "asegurar el lugar, brindar asistencia médica a los heridos y evitar más pérdidas de vidas".

Paralelamente, Ramnap ha realizado un llamamiento "a todas las agencias federales y estatales responsables de la regulación minera, la aplicación de medidas de seguridad y la respuesta ante desastres para que intervengan urgentemente, realicen una investigación exhaustiva sobre la causa de la explosión y garanticen el estricto cumplimiento de las normas de seguridad adecuadas para prevenir futuros incidentes".

Con todo, por ahora "todas las actividades mineras en la zona afectada" están suspendidas, ya que, según la propia responsable de información de Plateau, así lo habría comunicado el ministro de Medio Ambiente, Balarabe Abbas Lawal, al gobernador del estado.

Pese a que Ramnap ha aludido a la explosión, dos de los principales diarios nigerianos, 'Vanguard' y 'Punch', que cifran en al menos 33 ó 37 los fallecidos y en 25 los hospitalizados, han apuntado a inhalaciones de gases tóxicos.

De hecho, el segundo ha indicado que, según los primeros avances de las investigaciones, la mina en cuestión había sido abandonada por la empresa propietaria, que la habría cedido a la comunidad local. Se trataba de un yacimiento de plomo con depósitos minerales propensos a emitir gas de óxido sulfúrico, una realidad desconocida por los locales, que, según lo descrito por 'Punch', se dedicaban allí a la extracción manual.

EuropaPress

