Agencias

Mapfre nombra consejero delegado adjunto de Latam Sur Centro a Alberto Berges

Alberto Berges, actual responsable máximo de Mapfre México, amplía funciones para liderar la coordinación de operaciones en Latam Sur Centro, quedando bajo su órbita todos los países de la región excepto América Central y reportando a Eduardo Pérez de Lema

Guardar

Tras asumir en los últimos años la máxima responsabilidad como CEO de Mapfre México, Alberto Berges sumará nuevas funciones al ser designado como consejero delegado adjunto para la región de Latam Sur Centro, liderando ahora la coordinación de las operaciones de la aseguradora en esta parte del continente. Según informó Mapfre a través de un comunicado difundido este jueves, Berges quedará al frente de todas las filiales de la zona —exceptuando América Central— y continuará reportando a Eduardo Pérez de Lema, quien mantiene la posición de consejero delegado de la Unidad de Seguros Internacional. Esta unidad agrupa las operaciones de seguros de la compañía en Latinoamérica y en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

El medio Mapfre detalló que, además de asumir la dirección supervisora sobre el grupo en Latam Sur Centro, Berges mantendrá en paralelo su puesto como principal ejecutivo de Mapfre México. Con este movimiento, la multinacional de seguros refuerza la vinculación del directivo español con los mercados latinoamericanos, donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional.

De acuerdo con el comunicado de Mapfre, la carrera de Alberto Berges dentro de la aseguradora comenzó en 2007, tiempo en el que ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad tanto en España como en el extranjero. Su perfil académico incluye una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad George Washington, lo que le aporta un conocimiento transversal en materias jurídicas y de gestión empresarial, aplicados a su trayectoria en el sector asegurador.

El nombramiento de Berges introduce un ajuste en la estructura de liderazgo de Mapfre, especialmente en la región conocida como Latam Sur Centro, relevante para la estrategia internacional del grupo. Según reportó Mapfre, Berges tendrá bajo su supervisión directa todas las operaciones de la aseguradora en la zona, sin incluir los países de América Central. El flujo de reporte se mantiene inalterado, con Eduardo Pérez de Lema a cargo de la conducción general de la Unidad de Seguros Internacional, que depende a su vez de la estructura corporativa global de la compañía.

Eduardo Pérez de Lema, según publicó Mapfre, desempeña un papel central en la supervisión de los negocios internacionales de la firma, abarcando tanto el continente latinoamericano como los demás mercados de la unidad EMEA. La compañía enfatizó la amplia experiencia del equipo directivo y su objetivo de fortalecer la coordinación regional a través de la asunción de nuevas responsabilidades por parte de Berges.

Mapfre, con presencia consolidada en diversas regiones del mundo, enmarca este tipo de decisiones en su enfoque por mejorar la gestión y adaptación a las especificidades de cada mercado. Con la reciente designación de Alberto Berges, la compañía busca apoyar el crecimiento y el desarrollo sostenido de sus operaciones en América Latina, una de las áreas clave del negocio, de acuerdo con la información compartida por el propio grupo asegurador.

Temas Relacionados

MapfreAlberto BergesEduardo Pérez de LemaUniversidad Complutense de MadridLatam Sur CentroMéxicoNombramientosSegurosUniversidad George WashingtonEMEAEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Absuelven al pasajero de un ferri de agresión sexual a una menor por falta de pruebas

El tribunal de Almería sostuvo que los elementos presentados en la causa, incluyendo declaraciones y pruebas forenses, no permitieron confirmar la responsabilidad penal del acusado, por lo que la resolución judicial mantiene vigente la presunción de inocencia

Absuelven al pasajero de un

Movistar Plus+ ofrecerá el Mundial 2026 al completo a través de DAZN

Clientes del servicio podrán seguir los 104 encuentros del máximo torneo internacional, además de material inédito y entrevistas, gracias a un acuerdo exclusivo con la plataforma digital, según informó oficialmente la compañía organizadora del paquete televisivo

Movistar Plus+ ofrecerá el Mundial

Al menos siete muertos por las lluvias torrenciales en el sureste de Filipinas

Al menos siete muertos por

Audible lanza una opción de lectura inmersiva que sincroniza la experiencia de los audiolibros con los eBooks de Kindle

La plataforma incorpora una experiencia combinada de audiolibros y libros electrónicos en Kindle, permitiendo alternar al instante entre ambos formatos, con texto resaltado y sugerencias automáticas, lo que beneficia a estudiantes y lectores frecuentes según datos internos

Audible lanza una opción de

AMP. Misa Rodríguez vuelve a una selección rejuvenecida y sin Irene Paredes ni Jenni Hermoso

AMP. Misa Rodríguez vuelve a