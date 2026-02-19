Mapfre nombra consejero delegado adjunto de Latam Sur Centro a Alberto Berges

Tras asumir en los últimos años la máxima responsabilidad como CEO de Mapfre México, Alberto Berges sumará nuevas funciones al ser designado como consejero delegado adjunto para la región de Latam Sur Centro, liderando ahora la coordinación de las operaciones de la aseguradora en esta parte del continente. Según informó Mapfre a través de un comunicado difundido este jueves, Berges quedará al frente de todas las filiales de la zona —exceptuando América Central— y continuará reportando a Eduardo Pérez de Lema, quien mantiene la posición de consejero delegado de la Unidad de Seguros Internacional. Esta unidad agrupa las operaciones de seguros de la compañía en Latinoamérica y en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

El medio Mapfre detalló que, además de asumir la dirección supervisora sobre el grupo en Latam Sur Centro, Berges mantendrá en paralelo su puesto como principal ejecutivo de Mapfre México. Con este movimiento, la multinacional de seguros refuerza la vinculación del directivo español con los mercados latinoamericanos, donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional.

De acuerdo con el comunicado de Mapfre, la carrera de Alberto Berges dentro de la aseguradora comenzó en 2007, tiempo en el que ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad tanto en España como en el extranjero. Su perfil académico incluye una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad George Washington, lo que le aporta un conocimiento transversal en materias jurídicas y de gestión empresarial, aplicados a su trayectoria en el sector asegurador.

El nombramiento de Berges introduce un ajuste en la estructura de liderazgo de Mapfre, especialmente en la región conocida como Latam Sur Centro, relevante para la estrategia internacional del grupo. Según reportó Mapfre, Berges tendrá bajo su supervisión directa todas las operaciones de la aseguradora en la zona, sin incluir los países de América Central. El flujo de reporte se mantiene inalterado, con Eduardo Pérez de Lema a cargo de la conducción general de la Unidad de Seguros Internacional, que depende a su vez de la estructura corporativa global de la compañía.

Eduardo Pérez de Lema, según publicó Mapfre, desempeña un papel central en la supervisión de los negocios internacionales de la firma, abarcando tanto el continente latinoamericano como los demás mercados de la unidad EMEA. La compañía enfatizó la amplia experiencia del equipo directivo y su objetivo de fortalecer la coordinación regional a través de la asunción de nuevas responsabilidades por parte de Berges.

Mapfre, con presencia consolidada en diversas regiones del mundo, enmarca este tipo de decisiones en su enfoque por mejorar la gestión y adaptación a las especificidades de cada mercado. Con la reciente designación de Alberto Berges, la compañía busca apoyar el crecimiento y el desarrollo sostenido de sus operaciones en América Latina, una de las áreas clave del negocio, de acuerdo con la información compartida por el propio grupo asegurador.