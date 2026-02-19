La consultora Making Science ingresa un 36% más en 2025, hasta 373,5 millones, por el negocio internacional

Making Science, consultora de tecnología y 'marketing' digital en 'e-commerce' y aceleración digital, registró unos ingresos de 373,5 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 36,3% respecto a las ventas que se anotó un año antes, según ha informado este jueves en su avance de resultados, aún pendiente de auditoría.

La firma obtuvo un resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente de 14 millones de euros en 2025, un 2% menos que en 2024, reflejo de su estrategia de inversión en mercados internacionales clave, especialmente en Europa del Norte --Reino Unido, Alemania y Países Bajos--, así como de la consolidación del negocio en Estados Unidos.

De hecho, el negocio internacional representa ya casi el 60% del 'core business', con unos ingresos de 216 millones de euros, frente a los 147 millones registrados en España. En este segmento, Making Science obtuvo un margen bruto de 31,6 millones de euros. En Estados Unidos, la compañía cerró el ejercicio con un margen bruto de 2,6 millones y un Ebitda de 593.000 euros.

Actualmente, la compañía mantiene operaciones activas en 18 mercados --España, Portugal, México, Colombia, Argentina, Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania, Georgia, Estados Unidos y Países Bajos--, y cuenta además con presencia en otros diez países a través de 'partnerships'.

Durante 2025, la empresa abrió filiales en Argentina, Brasil y Países Bajos, constituyó una 'joint venture' con Pilot en Alemania e inició operaciones en Omán.

El fundador y consejero delegado de Making Science, José Antonio Martínez Aguilar, ha señalado que han construido una compañía global que compite en sus mercados con los grandes 'players' internacionales en igualdad de condiciones.

"Lo que hace unos años parecía un objetivo ambicioso, hoy es ya una realidad, como demuestran nuestros números y tasas de crecimiento y, especialmente, nuestro liderazgo en el desarrollo y adopción de tecnologías con inteligencia artificial (IA)", ha explicado.

Para 2026, la compañía ha avanzado que espera continuar su trayectoria de crecimiento rentable, "con la aceleración de la expansión internacional, especialmente en Estados Unidos, Europa del Norte y Latinoamérica y el liderazgo en soluciones de IA como principales pilares".

DESINVERSIÓN ESTRATÉGICA Y FOCO EN EL NEGOCIO 'CORE'

En diciembre de 2025, se completó la venta del negocio de Cloud y Ciberseguridad en España a Lutech por un importe de 26 millones de euros, generando una plusvalía neta de 25,7 millones de euros.

Esta operación permitió a Making Science centrar sus recursos y capacidades de gestión en sus unidades de negocio principales, los servicios de marketing digital y AdTech, y Raising, su división de tecnología de IA.

"Esta operación, cerrada y ejecutada ya, marca un punto de inflexión en nuestra estrategia. Hemos tomado la decisión de concentrarnos en donde somos líderes. El marketing digital impulsado por IA es nuestro ADN y ahí es donde vamos a volcar toda nuestra energía y recursos", ha explicado Martínez Aguilar.

Además, en el segundo trimestre de 2025 se completó la adquisición del 30% adicional de Agua3 Growth Engines, alcanzando el 100% de esta compañía propietaria de la plataforma 'ad-machina', que cuenta con clientes activos en 20 países.