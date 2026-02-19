John Deere gana 557,3 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 24,5% menos

El fabricante de maquinaria agrícola John Deere obtuvo un beneficio neto atribuido de 656 millones de dólares (557,3 millones de euros) durante su primer trimestre fiscal, finalizado el 1 de febrero, lo que supone un 24,5% menos que lo registrado doce meses atrás.

Los ingresos ascendieron a 9.611 millones de dólares (8.166 millones de euros), un 13% más. La división de equipos de operaciones brindó 8.334 millones de dólares (7.081 millones de euros) y los servicios financieros 1.488 millones de dólares (1.264 millones de euros), un 17% más y un 5,4% menos, respectivamente. Las actividades intraempresariales detrajeron 211 millones de dólares (179,3 millones de euros).

De su lado, el total de gastos en los que incurrió el grupo sumó 8.775 millones de dólares (7.455 millones de euros), un 15,3% más, principalmente, por el alza en los costes de producción.

"Aunque la gran industria agrícola mundial sigue enfrentándose a retos, nos alienta la recuperación continua de la demanda tanto en el sector de la construcción como en el de la pequeña agricultura", ha afirmado el presidente y consejero delegado de John Deere, John May.

"Estos avances positivos refuerzan nuestra convicción de que 2026 representa el punto más bajo del ciclo actual y nos proporciona una base sólida para acelerar el crecimiento en el futuro", ha avisado.

John Deere prevé para el conjunto de 2026 que las ganancias netas atribuidas se muevan entre los 4.500 y 5.000 millones de dólares (3.823 y 4.248 millones de euros), al tiempo que el gasto de capital estará alrededor de los 1.400 millones de dólares (1.189 millones de euros).