Agencias

Israel lanza nuevos bombardeos contra "infraestructura" de Hezbolá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha lanzado en las últimas horas nuevos bombardeos contra "infraestructura" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, pactado tras más de un año de combates entre las fuerzas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron infraestructura de Hezbolá en múltiples áreas del sur de Líbano durante la madrugada del jueves", ha dicho el Ejército israelí. Por el momento no hay informaciones sobre víctimas a causa de estos bombardeos.

Asimismo, ha señalado en un comunicado que entre los objetivos hay "almacenes de armas", "lanzamisiles" e "instalaciones militares usadas por Hezbolá para preparar planes terroristas contra las FDI y el Estado de Israel", sin que el grupo se haya pronunciado al respecto.

"Estos sitios constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", ha zanjado, en referencia al citado acuerdo de alto el fuego.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

EuropaPress

