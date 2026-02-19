Agencias

Galerías de arte contemporáneo y artistas se encierran mañana en 4 museos españoles para protestar por un IVA reducido

La asociación nacional de galerías de arte contemporáneo ha convocado una nueva protesta para este viernes 20 de febrero con el fin de reclamar una reducción del IVA para las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, similar al que tienen países como Francia, Italia, Alemania o Portugal.

Así, galeristas y artistas de toda España se encerrarán en museos de todo el país. La concentración tendrá lugar de forma simultánea en distintas instituciones museísticas, abarcando una movilización nacional con representación en CAAC (Sevilla), IVAM (Valencia), MACBA (Barcelona) y MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid).

Así, en Sevilla la protesta comenzará a las 18.00 horas, en Valencia y Barcelona a las 17.00 horas y en Madrid a las 19.00 horas

"Nos encerramos para reclamar que no pedimos privilegios, pedimos igualdad. Y para recordar que no hay museos sin arte, ni país sin artistas ni patrimonio", defienden.

Tras la interrupción de su actividad el pasado 7 de febrero, la asociación explica que "la respuesta de las instituciones ha sido el silencio".

"Ni el Ministerio de Cultura ni el de Hacienda, organismos responsables de nuestro reclamo, han realizado ningún contacto, ignorando una realidad insostenible", explican en un comunicado.

En España, el IVA sobre estas compras es del 21%, mientras que otros sectores y países tienen impuestos más reducidos. Por ejemplo, en Portugal es del 6%, en Francia del 5,5% y en Italia del 5%. "Las galerías de arte de España seguimos asfixiadas", explican.

