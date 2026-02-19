Agencias

Franuí alquila una nave en Silla para convertirla en su primer centro logístico de congelados en Europa

Guardar

La empresa argentina Franuí, especializada en la producción de frambuesas congeladas recubiertas con chocolate, se convierte en el primer inquilino de Silla Logistics Park (Valencia) al alquilar un módulo de alrededor de 3.600 metros cuadrados que funcionará como primer centro logístico de la compañía en Europa dedicado a productos congelados.

Desarrollado y gestionado por Mileway, en nombre de otros fondos oportunistas gestionados por Blackstone, Silla Logistics Park es "un centro logístico de última generación en la zona industrial más importante de Silla, en Valencia", ha explicado la empresa inmobiliaria en un comunicado. Ofrece "espacios modernos y flexibles alineados con la sostenibilidad", y cuenta con acceso a la red principal de carreteras, el puerto y el aeropuerto.

Según Mileway, la ubicación de Silla Logistics Park ha sido clave para la decisión de Franuí. La compañía cuenta con una planta de producción en Alcàsser, a unos minutos de distancia.

La capacidad de la nave alcanza los 3.500 palets, por lo que "asegura una distribución sostenible y eficiente a más de 40 países en Europa". Esta decisión permitirá a Franuí centralizar y optimizar su cadena de frío, lo que refuerza su red de distribución internacional desde una localización estratégica en España.

El módulo elegido forma parte de la primera fase de Silla Logistics Park y ha sido diseñado para cubrir las necesidades operacionales de Franuí. El activo cuenta con muelles de carga para furgonetas y camiones, 11 metros de altura y rampas de acceso, lo que facilita la manipulación y distribución eficiente de mercancías sensibles a la temperatura.

En relación con el acuerdo, el Country Director de Mileway en España y Portugal, Guillermo Ravell, ha señalado que "la llegada de Franuí a Silla Logistics Park refleja la fuerte demanda de espacios logísticos de alta calidad en ubicaciones estratégicas". Además, "consolida el crecimiento de Valencia como hub europeo".

Por su parte, el CEO y fundadora de Franuí, Leticia Fenoglio, ha añadido que "este acuerdo con Mileway es un paso importante para la expansión europea de Franuí". "Operar desde Valencia nos permite estar cerca de nuestro centro de producción y beneficiarnos de una excelente conectividad e infraestructura, lo que nos facilita atender a nuestros clientes europeos de manera más eficiente", ha expuesto.

Silla Logistics Park llegará a ofrecer alrededor de 33.000 metros cuadrados de espacio logístico flexible distribuido en múltiples módulos, todos con el objetivo de obtener la certificación BREEAM Excellent. La llegada de Franuí supone el inicio de la actividad del parque logístico y refuerza su posicionamiento como un nuevo hub sostenible y moderno que da respuesta al crecimiento empresarial de Valencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anthropic destaca la capacidad de razonamiento y el rendimiento de categoría Opus de Claude Sonnet 4.6

Usuarios reportan avances notables en inteligencia artificial gracias a Claude Sonnet 4.6, que permite resolver procesos complejos con precisión e integra información extensa en una sola consulta, según comunicó Anthropic sobre sus últimas mejoras técnicas

Anthropic destaca la capacidad de

AMP. Rafa Jódar debuta con triunfo en Delray Beach y Pedro Martínez cae eliminado en Río de Janeiro

El joven madrileño logró avanzar a octavos frente al estadounidense Ethan Quinn y ahora chocará ante el máximo favorito, Taylor Fritz, mientras el valenciano cedió en un reñido duelo de tres sets frente a Damir Dzumhur

AMP. Rafa Jódar debuta con

El ministro de Exteriores de Cuba llega a Rusia para una reunión con Putin en plena crisis energética

La visita de Bruno Rodríguez a Moscú, en medio de la agudización del desabastecimiento energético en la isla, busca consolidar la cooperación ante la presión internacional y fortalecer alianzas estratégicas frente a recientes sanciones y tensiones geopolíticas

El ministro de Exteriores de

Prestianni: "No dirigí insultos racistas a Vinícius, malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Gianluca Prestianni niega cualquier actitud discriminatoria hacia Vinícius Júnior y asegura en redes que las acusaciones fueron producto de un error de interpretación, respaldado por el club portugués y material audiovisual difundido tras el partido

Prestianni: "No dirigí insultos racistas

Polonia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán "inmediatamente" ante la posibilidad "muy real" de conflicto

Polonia pide a sus ciudadanos