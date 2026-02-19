El jefe de la administración tecnócrata de Gaza anuncia el despliegue de 5.000 policías palestinos en 60 días

Según declaraciones de Nikolai Mladenov, director de la Junta de Paz de Gaza, aproximadamente 2.000 personas han solicitado formar parte de la nueva fuerza policial palestina en el enclave tras la convocatoria inicial. Esta fuerza de transición está diseñada para asumir progresivamente las funciones de seguridad que hasta ahora recaían en el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en línea con el plan promovido en la reciente reunión de la Junta de Paz desarrollada en Washington. El medio reportó que la formación de este cuerpo estará a cargo de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), con entrenamiento previsto en Egipto y bajo la supervisión técnica y política de la Junta de Paz.

El jefe de la CNAG, Alí Shaath, anunció durante dicho encuentro el despliegue de unos 5.000 agentes de esta fuerza policial civil en un plazo máximo de 60 días, con el objetivo de restaurar el orden tras el conflicto reciente que devastó grandes sectores de la Franja de Gaza. Tal como publicó la fuente, Shaath indicó que la nueva administración gazatí debe hacer frente a un escenario de agudas necesidades humanitarias, extensos daños en la infraestructura y una situación de seguridad frágil. En su intervención, enfatizó que “ahora hay una nueva autoridad al frente en Gaza, con un mandato claro y un compromiso claro para establecer el desarrollo y la estabilidad”, y describió las condiciones actuales como extremadamente complejas por los daños y la destrucción resultantes de los enfrentamientos recientes.

Según consignó la fuente, la administración tecnócrata fue gestada en el marco de un plan impulsado por Estados Unidos, con el propósito de supervisar la transición postguerra en Gaza y afianzar los cimientos para una paz duradera. Shaath explicó que las prioridades inmediatas de la CNAG se agrupan en cuatro ejes: primero, el restablecimiento de la seguridad mediante una fuerza policial profesional y civil bajo una única autoridad y ley; segundo, la recuperación de la economía local y los medios de vida de la población; tercero, la provisión de asistencia humanitaria sostenible; y, como cuarto apartado, la restauración de servicios esenciales tales como electricidad, agua, salud y educación.

Durante su participación, Shaath destacó que “es importante la disciplina y establecer prioridades”, puntualizando que la creación y despliegue de una policía profesional de 5.000 agentes dentro de dos meses representa el primer paso esencial para la reactivación institucional del enclave. Insistió en que el mando, la ley y las armas deben recaer en una sola autoridad para evitar la proliferación de facciones armadas.

De acuerdo con la información de la fuente, Mladenov expuso que el nuevo cuerpo policial facilitará el desmantelamiento de todas las facciones armadas en Gaza y la transferencia de las armas a manos de una autoridad civil legitimada, siempre de acuerdo al llamado “plan de 20 puntos” impulsado por la Junta de Paz. Explicó que este plan constituye el marco operativo para la transición institucional y de seguridad en Gaza, siendo indispensable una implementación cabal para evitar la repetición de ciclos de violencia y garantizar la consolidación de un mando civil.

El medio detalló que la Junta de Paz avala la creación de la Oficina del Alto Representante para Gaza, mecanismo que encabezará Mladenov y cuya función primordial será apoyar, guiar y asistir tanto a la administración tecnócrata de Shaath como a la futura fuerza policial, contribuyendo a eliminar los obstáculos administrativos y políticos que enfrentará la nueva autoridad en el proceso de asumir el control efectivo de la Franja.

La fuente informó que casi 50 países participaron de la primera sesión ampliada de la Junta de Paz, superando así a los 27 miembros fundadores del organismo. Entre los estados participantes solo Bulgaria y Hungría representaron a la Unión Europea, lo que refleja el interés global en la estabilización de Gaza y la importancia atribuida al proceso de transición propuesto.

Shaath concluyó que el objetivo final del mandato asumido es “construir los fundamentos para una paz duradera, para la dignidad y la prosperidad para el pueblo de Gaza”, destacando la necesidad de avanzar de forma gradual y coordinada en la reconstrucción y administración civil del enclave. Las fases planteadas contemplan la reconstrucción institucional con la reactivación del gobierno civil, el desarrollo de infraestructura crítica, el restablecimiento del abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios de salud y la reapertura gradual del sistema educativo.

Según reportó la fuente, la ampliación de solicitudes para integrar la fuerza policial evidencia el interés de la población local en participar activamente en el proceso de reconstrucción y control de seguridad del enclave bajo la nueva estructura administrativa. La Junta de Paz y la CNAG prevén mecanismos de capacitación y control externo con asistencia técnica internacional, en la búsqueda de construir una policía civil capaz de gestionar el orden y responder a las demandas apremiantes de la población en una etapa de postconflicto.

La transición que se impulsa mediante la CNAG tiene como premisa el reemplazo de las estructuras de seguridad afiliadas a facciones armadas y la concentración de los instrumentos de control bajo una administración civil homologada internacionalmente. El medio remarcó que la conjunción de prioridades en seguridad, economía, ayuda humanitaria y servicios públicos busca atender las principales carencias surgidas tras los episodios violentos y la extensa destrucción sufrida por la Franja.

El papel de Egipto como país anfitrión para el entrenamiento de la nueva fuerza policial agrega un componente de colaboración regional, destinado a proveer habilidades técnicas y doctrinas profesionales en consonancia con los estándares internacionales.

La conformación, entrenamiento y despliegue de la fuerza policial en los plazos anunciados pretende establecer un entorno de estabilidad mínima para facilitar la llegada y distribución de ayuda, el inicio de la reconstrucción y la apertura gradual de actividades económicas, de acuerdo al contexto descrito por las autoridades y recogido en el informe de la fuente.

Las autoridades de la CNAG y los organismos de la Junta de Paz también fijaron como próxima tarea la instalación de mecanismos de vigilancia y fiscalización independientes, orientados a garantizar que el nuevo cuerpo policial actúe conforme a los principios de legalidad y respeto a los derechos fundamentales, tal y como quedó reflejado en la hoja de ruta común establecida durante la reunión en Washington.