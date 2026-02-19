El FMI pide a China recortar a la mitad las subvenciones a su industria

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a China reducir en aproximadamente dos puntos porcentuales de PIB las medidas de apoyo a la industria nacional, lo que supondría recortar prácticamente a la mitad el volumen de subsidios y ayudas estatales, que la institución estima en alrededor del 4% del PIB en los últimos años, una proporción muy superior a la de otras economías.

En su informe anual 'Artículo IV' para China, los técnicos del FMI señalan que Pekín continúa brindando un amplio apoyo a los sectores industriales prioritarios, como las manufacturas de alta tecnología, mediante subsidios en forma de subvenciones públicas, beneficios fiscales y ventajas de crédito, cuyo coste fiscal equivalente de ascendió a aproximadamente el 4% del PIB en 2023 y se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años, cuando las ayudas estatales de los países de la UE ascendieron a aproximadamente el 1,5% del PIB en 2022.

Además de los subsidios, el FMI también señala el uso por parte de China de otros instrumentos de política industrial, como las medidas comerciales y regulatorias, y el acceso preferencial a la financiación de capital privado a través de fondos gubernamentales, para favorecer a sectores prioritarios del país.

Si bien estas medidas de política industrial puede tener beneficios como una mayor innovación y autosuficiencia en sectores estratégicos, corregir externalidades y ayudar a impulsar industrias incipientes con economías de escala, conlleva al mismo tiempo grandes costes fiscales y de eficiencia, puesto que los subsidios pueden generar una producción excesiva, por lo que el FMI advierte de que el uso extensivo y continuado "está provocando una importante asignación inadecuada de recursos en China", que podría estar reduciendo el nivel del PIB en chino en aproximadamente un 2%.

Asimismo, el informe de la institución internacional avisa de que las medidas de política industrial desplegadas por Pekín han profundizado los desequilibrios internos y están generando repercusiones y presiones a nivel internacional, ya que el fuerte crecimiento de la producción china alentado por los subsidios, combinado con una débil demanda interna, alimenta una creciente dependencia del país de las exportaciones manufactureras como fuente de crecimiento y presiones a la baja los precios de exportación.

De este modo, las exportaciones de productos chinos competitivos a socios comerciales han generado preocupación por el exceso de capacidad, lo que podría llevar a la adopción por parte de estos de acciones comerciales que pondrían en riesgo las exportaciones de China, así como generar mayores tensiones comerciales, ya que el exceso de capacidad o el dominio chino resultante en sectores específicos puede exacerbar las vulnerabilidades de la cadena de suministro global.

A este respecto, el FMI plantea que reducir las medidas de apoyo de la política industrial de China y mejorar la transparencia en torno a las mismas ayudaría a rebajar las distorsiones internas y mitigaría las repercusiones internacionales.

"Reducir las medidas de política industrial injustificadas, incluidas las subvenciones y los beneficios fiscales para las empresas, en aproximadamente un 2% del PIB a medio plazo reduciría la mala asignación de factores, aumentaría la productividad y reduciría los costes fiscales", afirman los técnicos de la institución.

En este sentido, si bien admiten que reorientar el modelo de crecimiento de China "requiere una importante transformación cultural y de las políticas económicas", el FMI reconoce los esfuerzos de las autoridades chinas para abordar la "involución", o competencia excesiva de precios, aunque subraya que la estrategia "antiinvolución" de Pekín debería aclararse más y acompañarse de mayores incentivos para reducir la sobreinversión de los gobiernos locales.

"El modelo de crecimiento de la segunda economía más grande del mundo se enfrenta a desafíos crecientes", advierte el FMI ante las limitaciones de la demanda interna china, en parte debido a que la prolongada crisis inmobiliaria, combinada con una débil red de seguridad social, lo que ha afectado la disposición de los consumidores a gastar y genera presiones deflacionarias que hacen que el crecimiento dependa cada vez más de la demanda externa.

"Sin embargo, China no puede contar con un aumento cada vez mayor de las exportaciones para impulsar un crecimiento duradero en los próximos años", advierte el FMI, subrayando que la transición hacia un crecimiento impulsado por el consumo debería ser la prioridad política principal.

Así, aunque los responsables políticos de China están tomando medidas en la dirección correcta con una política fiscal más expansiva en 2025, "China puede hacer más para aumentar el consumo y la demanda interna en los próximos años".

Con este objetivo, el FMI apuesta por implementar un paquete integral de política macroeconómica centrado en un estímulo fiscal adicional, respaldado por una mayor flexibilización de la política monetaria y una mayor flexibilidad del tipo de cambio, lo que ayudaría a elevar la inflación a un nivel saludable y a impulsar la demanda interna, reduciendo la dependencia de la economía de las exportaciones.

Al mismo tiempo, señala que Pekín debería modificar la composición del gasto fiscal, reduciendo la inversión pública y las políticas industriales que apoyan a sectores específicos, lo que permitiría que las fuerzas del mercado desempeñen un papel más importante y liberaría recursos presupuestarios para aumentar el gasto social y abordar la contracción del sector inmobiliario, incluyendo el apoyo a los compradores de viviendas en construcción.

"La política fiscal debería priorizar el fortalecimiento de la protección social para que las personas tengan la confianza de gastar más", concluye el FMI.