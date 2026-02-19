El expresidente de Perú José Jerí defiende su mandato con "entrega" tras ser destituido en una moción de censura

En su mensaje de salida, José Jerí enfatizó que garantizar la organización de las elecciones presidenciales y fortalecer la seguridad nacional figuran entre los principales logros de su breve administración, objetivos que asegura haber dejado debidamente encaminados a pesar de las circunstancias adversas. Según informó Europa Press, Jerí se despidió de sus compatriotas a través de un video publicado en la red social TikTok, donde expresó gratitud al pueblo peruano y defendió la labor realizada durante su corto mandato al frente del Ejecutivo peruano, del que fue apartado como resultado de una moción de censura aprobada por el Congreso.

El medio Europa Press detalló que Jerí asumió la Presidencia de Perú en octubre de 2025 tras la salida de Dina Boluarte y que su periodo concluyó este martes después de apenas cuatro meses en el cargo, luego de que el Congreso decretara su destitución por medio de una votación que arrojó 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. A lo largo de estas semanas, Jerí debió enfrentar varias crisis políticas: el Legislativo llegó a acumular hasta siete mociones de censura en su contra, motivadas principalmente por la apertura de dos investigaciones por presunto tráfico de influencias mientras ejercía el cargo.

En su declaración pública difundida tras la votación, Jerí recalcó: "Servir a Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar", en palabras recogidas por Europa Press. En su publicación, el exmandatario insistió en que "no es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente" y subrayó que todos los esfuerzos de su administración se guiaron por la convicción, responsabilidad y entrega.

Tal como reportó Europa Press, Jerí puso de relieve que durante su periodo en el Ejecutivo la prioridad fue dejar encaminada la organización de unos comicios "limpios y transparentes", cuyo calendario establece el 12 de abril como fecha de realización. En paralelo, aseguró que se avanzó en la consolidación de la seguridad, con miras a establecer condiciones de orden en el país. Tras su destitución, indicó su intención de seguir vinculado a la vida pública desde su escaño en el Parlamento: "Seguiré trabajando por el Perú que soñamos: seguro y digno para todos", comunicó.

La situación política que desembocó en el relevo presidencial responde a la incapacidad de Jerí de superar la pérdida de confianza parlamentaria, con siete censuras acumuladas durante sus pocos meses en el cargo. Las investigaciones por supuesto tráfico de influencias añadieron presión sobre su gestión, debilitando su posición frente al Legislativo, detalla Europa Press.

El Congreso enfrenta ahora la tarea de definir a su nuevo presidente de entre varias candidaturas. Europa Press consignó que José María Balcázar, postulado por la bancada de Perú Libre, y Maricarmen Alva, apoyada por Acción Popular, se perfilan como los principales aspirantes tras una primera votación en la que ninguno de los cuatro candidatos —Balcázar, Alva, Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular)— logró el umbral de 59 apoyos necesario para asumir el cargo.

El contexto político sigue marcado por la fragmentación y la competencia entre fuerzas de distinta orientación. En la segunda votación, el Congreso deberá decidir entre Balcázar y Alva, quienes representan las principales alianzas de izquierda y centro-derecha, respectivamente. Acuña y Reymundo, cuyas bancadas corresponden a posiciones de derecha y centroizquierda, respectivamente, quedaron fuera de contienda tras no superar la ronda inicial, según detalló Europa Press.

Tras la aprobación de la moción de censura y la publicación de su mensaje de salida, Jerí remarcó su compromiso con la continuidad institucional y con el respeto al proceso democrático. "Gracias por tanto. Nos vemos pronto", concluyó el exjefe de Estado en su despedida. Los comicios programados para abril quedan así como el próximo gran desafío en la agenda política peruana, mientras el Congreso busca resolver la sucesión presidencial y el país encara una nueva transición.