Aumentan a diez los muertos y a más de 90 los heridos por una oleada de ataques de Rusia contra Ucrania

El balance de víctimas a causa de los ataques perpetrados por Rusia entre la noche del lunes y la madrugada del martes contra las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, ha aumentado a diez muertos y más de 90 heridos, según han confirmado las autoridades de Ucrania.

En la capital del país, Kiev, al menos cuatro personas han muerto y 51 han resultado heridas, incluidos tres niños, según ha informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, quien ha advertido de que "35 han sido hospitalizadas, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar y de forma ambulatoria".

PUBLICIDAD

Según una extensa publicación en redes en la que detalla las repercusiones de los bombardeos contra los distintos distritos capitalinos, incluido un mínimo de 14 incendios en inmuebles, múltiples vehículos calcinados y daños contra varias edificaciones, una coyuntura en la que "todos los servicios de emergencia están trabajando para mitigar las consecuencias del ataque".

En Dnipró, capital de la provincia de Dnipropetrovsk, otra serie de bombardeos rusos ha dejado al menos seis muertos, entre ellos un trabajador de los equipos de rescate, y 36 heridos, tal y como ha indicado el Servicio Estatal de Emergencias a través de un comunicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

El organismo ha señalado que los ataques han causado además daños materiales en dos edificios de apartamentos, entre otras instalaciones, así como contra un edificio de los bomberos. "Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha", ha dicho, antes de apuntar que probablemente hay personas atrapadas entre los escombros de uno de los edificios alcanzados.

A este balance, sin salir de la región, cabe añadir otros tres heridos en un ataque contra la ciudad de Kamianske, unos 40 kilómetros al noroeste de Dnipró, según ha agregado el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

En la ciudad de Járkov, su alcalde, Igor Terejov, ha notificado ataques y múltiples impactos de drones 'Shahed' --de fabricación iraní--, los cuales habrían dejado un balance de al menos diez personas heridas, incluido un niño.

En concreto, el dirigente local ha afirmado que la ciudad ha sido atacada por quince aeronaves no tripuladas y por dos misiles, con impactos repartidos por cuatro distritos de la capital de la homónima provincia.

UN "ATAQUE MASIVO Y COMBINADO"

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha denunciado que las tropas rusas han lanzado 73 misiles y más de 650 drones contra el país durante las últimas horas, en lo que ha descrito como "un ataque masivo y combinado" por tierra, mar y aire.

PUBLICIDAD

"El principal objetivo del ataque ha sido Kiev", ha especificado, al tiempo que ha recalcado que el Ejército ruso ha lanzado 8 misiles antibuque, 33 misiles balísticos 'Iskander', 27 misiles de crucero 'KH-101', cinco misiles de crucero 'Kalibr' y 656 drones contra territorio ucraniano.

En este sentido, ha asegurado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 40 misiles y 602 drones, si bien ha confirmado el impacto de 33 misiles y 33 drones en 38 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras 15 ubicaciones.

PUBLICIDAD

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado la Fuerza Aérea, que ha reclamado a la población que "no ignore las alarmas".

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania con misiles, incluidos misiles hipersónicos, y drones, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

La cartera ha esgrimido en un comunicado que el objetivo han sido "empresas de la industria de defensa en Kiev, Zaporiyia, Járkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumi, así como instalaciones de infraestructura de combustible y transporte usadas por las Fuerzas Armadas y bases militares".

PUBLICIDAD

"Los objetivos del ataque han sido alcanzados. Todos los objetivos designados han sido golpeados", ha zanjado el Ministerio de Defensa ruso, en el marco de sus ataques contra Ucrania al hilo de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.