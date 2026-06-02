Raquel Martínez dimite como líder de Podemos Andalucía y lamenta no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha comunicado al Consejo Ciudadano Andaluz, máximo órgano de decisión del partido, su dimisión del cargo y ha lamentado no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea para "todo aquello con lo que me comprometí" cuando fue elegida para liderar la formación en diciembre de 2024.

Martínez hace oficial su renuncia al liderazgo de Podemos Andalucía a las 19.00 horas de este lunes 1 de junio en un comunicado, consultado por Europa Press, en el que aclara que se trata de una decisión que tomó "hace meses", pero cuya comunicación optó por "aplazar para no interferir en el proceso electoral autonómico del pasado 17 de mayo ni perjudicar a la coalición Por Andalucía, a la que apoyé públicamente y por la que hice campaña activamente".

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Raquel Martínez fue junto al exparlamentario andaluz por Córdoba José Manuel Gómez Jurado la principal defensora de la continuidad de Podemos en la coalición Por Andalucía frente a las reticencias de la dirección nacional de la formación morada, que accedió in extremis a repetir en la candidatura liderada por Antonio Maíllo a los comicios del 17M tras compartir grupo parlamentario durante la última legislatura.

La ya exlíder de Podemos Andalucía asegura que ha sido "un honor ser la coordinadora general del partido que me hizo ver la política con ilusión y con el que comencé a militar" para lamentar acto seguido que, aunque "lo he intentado, no he podido llevar a cabo todo aquello con lo que me comprometí en el documento político con el que fui elegida coordinadora general de Podemos Andalucía en diciembre de 2024".

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"Deseo suerte y el mayor de los aciertos a quienes continúen esta labor. También les deseo la autonomía suficiente para hacerlo, que no es ni más ni menos que la misma que pedimos para Andalucía: la que el pueblo andaluz conquistó en las calles el 4 de diciembre de 1977 y refrendó en las urnas el 28 de febrero de 1980 y por la que hay que seguir trabajando cada día", subraya Raquel Martínez.

Por último, agradece el trabajo de la militancia y los trabajadores de Podemos Andalucía "y a las personas que me han acompañado, ayudado y cuidado en estos años, especialmente a mis amigos y familia" y se compromete a "seguir militando en aquellos espacios políticos y movimientos sociales que luchan contra las injusticias de nuestra sociedad y que buscan construir una Andalucía mejor". "Siempre desde la alegría, los cuidados y los afectos", concluye.

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