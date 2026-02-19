Agencias

EEUU pide precauciones a sus nacionales en Haití ante "un aumento de secuestros" en Puerto Príncipe

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido este miércoles a sus ciudadanos que restrinjan "todos los viajes innecesarios" y tomen precauciones a la hora de viajar a Haití, especialmente a su capital, Puerto Príncipe, con motivo de "un aumento de secuestros".

"Se ha registrado un aumento en los secuestros para pedir rescates en Puerto Príncipe, particularmente en la zona de Delmas. Se han registrado incidentes de secuestradores que se hacen pasar por policías", han alertado tanto la Embajada de Estados Unidos en Haití en su web como la sección de asuntos consulares del Departamento de Estado en redes sociales.

La legación diplomática, por su parte, ha aconsejado a los estadounidenses que actualmente están en el país centroamericano que "mantenga un perfil bajo, limite los viajes innecesarios, informe siempre a alguien sobre su destino y la hora prevista de regreso, desarrolle un plan de comunicación con su familia, su empleador o la organización anfitriona", así como que "no conduzcan solos".

De igual manera, la sección de asuntos consulares ha recordado que su alerta en cuanto a desplazamientos a Haití continúa en el nivel cuatro, bajo las palabras "no viajar".

La advertencia de Washington ha llegado menos de dos semanas después de que el hasta entonces primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, señalara como principales desafíos la celebración de elecciones libres y la eliminación de las bandas armadas, palabras que llegaron al cierre mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), tras haber fracasado este en todas las tareas que tenía encomendadas desde su creación en abril de 2024: ni ha pacificado el país ni ha conseguido concretar un calendario electoral más allá de una vaga hoja de ruta para renovar autoridades en el segundo semestre de 2026.

