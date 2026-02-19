Ana Alonso: "Sinceramente, en las carreras tampoco he pensado mucho en la lesión"

La española Ana Alonso ha negado que "en las carreras" haya "pensado mucho en la lesión" que sufrió el pasado otoño debido a un atropello, pero olvidándolo justo a tiempo para ir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 y ganar este jueves la medalla de bronce durante la prueba femenina del esprint en esquí de montaña.

"Sinceramente, en las carreras tampoco he pensado mucho en la lesión, ni en lo que ha pasado ni nada. Al final también nosotros intentamos estar concentrados en darlo todo", declaró Alonso desde Italia en una rueda de prensa facilitada por el Comité Olímpico Español (COE).

"No me ha dado tiempo a ver nada, llevo un día bastante ajetreado, pero la verdad es que ha sido un momento muy mágico. Yo he empezado la bajada y he mirado otras veces para atrás porque no me podía creer que fuera tercera. La meta ha sido muy emocionante para mí, pero también para toda la gente que sabe que el camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. Creo que era una medalla que nadie se esperaba, pero al final hay que creer en uno mismo hasta el final y siempre darlo todo", añadió la granadina en compañía del presidente del COE, Alejandro Blanco.

"Dentro de la mala suerte del accidente, lo bueno fue que fuimos adelantando mucho desde el principio todos los plazos, no se dio ningún pequeño paso hacia atrás y eso, como digo, pues siempre nos hizo ir un poco por delante. Entonces en un primer momento mi objetivo lo que me exigía era empezar a competir, hacer la primera prueba en la Copa del Mundo de Boí Taüll y eran dos disciplinas olímpicas, pero finalmente después de un buen bloque de 'entreno' en Navidad pude adelantar esto a la Copa del Mundo de Courchevel", aludió a esa cita en Francia.

"Aquí en el esprint sí que llegué bastante atrás, pero yo no venía buscando ningún resultado, simplemente volver a la competición, y al día siguiente hice muy buena vertical, bajé bastante mi tiempo respecto al año pasado y me di cuenta de que el motor lo tenía. Fue un momento de: 'Vale, ahora sí voy a llegar a los Juegos'. O por lo menos, siempre dije que en España yo no iba ya a los Juegos dejando en casa a gente que estuviera mejor que yo. Para mí fue como 'vale, estoy en forma, puedo ir a los Juegos y ahora voy a seguir apretando y a mejorar por esta disciplina olímpica'", subrayó la esquiadora andaluza.

"Cuando nos han colgado la medalla, me he emocionado con toda la gente que ha venido aquí a vernos. Yo siempre lo he dicho desde el principio, que no soy nada sin la gente que me ha acompañado en este camino y para mí ha sido superbonito que me estén colgando la medalla y que la gente que más quiero esté enfrente mío viéndolo", agregó Alonso.

Luego analizó su desempeño en la final de su prueba en la subsede de Bormio. "No soy la chica más explosiva. Yo sé que, si salgo primera, no voy a llegar ni a los rombos. Yo sé que tengo que salir la última y ya ir haciendo mi carrera e ir remontando posiciones. Y así he hecho, he confiado mucho hasta el final. Después de la zona del tramo a pie, he hecho muy buena transición poniéndome a trabajar los esquís", apuntó.

"He salido cuarta, he visto a la tercera y he pensado: 'Seguro que está muy cansada y hace una transición muy mala'. Y efectivamente así ha sido. Yo he hecho las transiciones muy bien y también me ha pasado un poco como a Oriol. Creo que he empezado la bajada, he mirado tres veces hacia atrás para comprobar que iba a tercera porque digo: 'Seguro que se ha colado alguien y no lo he visto'. Y nada, también lo he saboreado mucho y he llegado a meta un poco flipando porque no me lo podía creer", reconoció acompañada igualmente por el otro medallista, Oriol Cardona.

Ambos hablaron de cómo festejar este doble éxito del olimpismo de España. "Hoy a disfrutar de lo que hemos conseguido, pero no habrá mucha celebración y esperemos que el sábado podamos celebrar algo más grande", se refirió a la siguiente competición que afrontarán en estos JJ.OO.

Además, charló sobre cómo rodar en bicicleta era relajante en las pausas de edscanso. "Vienes de una ronda, intentas montarte ahí para mover un poco las piernas, limpiar las espátulas e intentar recuperar al máximo. Por lo menos por mi parte, si siento que ha habido alguna transición o algo que no he hecho bien, intento tenerlo presente para mejorarlo de cara a la siguiente ronda", explicó al respecto.

"Salía afuera y veía esa grada llena de gente, de ruido y de ánimo porque, como digo, era algo que nosotros nunca hemos vivido y te ponía la piel de gallina", continuó Alonso durante la rueda de prensa.

"La verdad es que quiero estar centrada hasta el sábado, que es cuando nosotros acabamos aquí. Y no haré nada fuera de lo normal ni de lo que venimos haciendo estos días porque para nosotros es también superimportante y nos jugamos mucho", recalcó la deportista andaluza.

"En mi vida yo voy a seguir siendo la misma persona. O sea, con mi gente y con todo va a seguir siendo igual. ¿Que se nos abrirán más puertas y que vendan cosas bonitas?, pues seguro. Pero bueno, yo creo que eso no es una cosa que la esté pensando ahora. Lo que tenga que venir, vendrá, y nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos. Pero creo que ahora mismo tenemos que estar centrados en el día a día", dijo.

"Han sido unos meses bastante duros, sobre todo la primera semana porque también tenía también lesiones en el tobillo y por lo cual cinco semanas era totalmente dependiente de alguien para moverme, cocinar, casi que para ducharme... Entonces ha sido muy muy duro", recordó.

"Pero bueno, tenía la suerte de estar superbién rodeada. Tuve toda la ayuda y más de parte de la Federación, del Comité Olímpico y del CSD. La verdad es que me sentí superarropada y sobre todo por mis compañeros, por mis familias y para mí eso, cuando me pasó el accidente, había momentos que obviamente pensaba que era imposible", señaló Alonso.

"Pero recibí tal ola de cariño y de motivación que de verdad fue... uf, yo no esperaba recibir tantísimo cariño y eso me hizo creer mucho. En los momentos que me venían muchas dudas siempre tenía gente que me hacía ver que había que luchar", concluyó acerca de su preparación.