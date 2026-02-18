Israel confirma la muerte de un militar en el sur de Gaza en un supuesto incidente de "fuego amigo"

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un militar en el sur de la Franja de Gaza, un suceso que está bajo investigación y que ha sido achacado a "fuego amigo", sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente.

Así, ha indicado en un breve comunicado publicado en sus redes sociales que el fallecido es Ofri Tafe, de 21 años y miembro de la unidad de reconocimiento de una brigada de paracaidistas, antes de agregar que la familia del militar ha sido ya notificada.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', el Ejército ha notificado que las circunstancias del suceso están siendo investigadas, antes de agregar que el soldado habría sido alcanzado por disparos de elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".

Las tropas israelíes siguen desplegadas en la 'línea amarilla' en Gaza, que ocupa el 53% del enclave palestino, tras el acuerdo en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para empezar a aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

Israel lanzó una cruenta ofensiva contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han elevado a más de 72.000 los muertos por la ofensiva, incluidos más de 600 desde la entrada en vigor del alto el fuego aparejado a la propuesta estadounidense.