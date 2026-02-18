Agencias

Infantino recuerda que "no hay cabida para el racismo en el fútbol" y felicita a Letexier por parar el partido

Gianni Infantino expresó conmoción por la denuncia de insultos racistas a Vinícius Jr durante Benfica-Real Madrid, destacó que el deporte debe impulsar respeto y apoyó la actuación del árbitro francés tras aplicar el protocolo antidiscriminación

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hizo público su pesar después de conocer el incidente de presunto racismo sufrido por el brasileño Vinícius Júnior durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la Liga de Campeones, al tiempo que insistió en la importancia de aplicar medidas firmes contra cualquier manifestación racista en el fútbol. Según reportó la agencia Europa Press, Infantino destacó que este tipo de comportamientos no pueden tener cabida ni en el deporte ni en ámbitos sociales, y felicitó al árbitro francés François Letexier por su actuación al detener el encuentro tras la denuncia presentada por el jugador del Real Madrid.

Tal como consignó Europa Press, Infantino utilizó su perfil oficial en la plataforma X para referirse al tema, señalando que le resultó impactante y doloroso presenciar el episodio relacionado con Vinícius Jr durante el enfrentamiento entre el conjunto merengue y el club portugués, correspondiente a la UEFA Champions League. El directivo enfatizó la necesidad de que todos los sectores vinculados al fútbol respondan con responsabilidad y acciones concretas frente a estos acontecimientos, exigiendo una rendición de cuentas para quienes protagonizan ataques discriminatorios.

De acuerdo con Europa Press, Infantino recordó que la FIFA mantiene un compromiso permanente para proteger la integridad de futbolistas, árbitros y seguidores, sobre todo mediante iniciativas como la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores. Además, detalló que la institución busca asegurar que los procedimientos específicos se implementen cada vez que surjan incidentes de este tipo, garantizando que las víctimas reciban apoyo y que los responsables enfrenten las consecuencias correspondientes.

El presidente de la FIFA también elogió públicamente la respuesta del árbitro François Letexier, quien, frente a la queja de Vinícius Jr por insultos presuntamente proferidos por el argentino Gianluca Prestianni, activó el protocolo antirracismo previsto para el torneo. Letexier realizó el gesto reglamentario con el brazo y detuvo el juego mientras se esclarecía la situación, una decisión que Infantino calificó como ejemplar en el contexto de la lucha contra el racismo, según lo expuesto por Europa Press.

Dentro de su declaración, Infantino reiteró el mensaje que ha sostenido en reiteradas ocasiones al decir: “¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!”, extendiendo la solidaridad del mundo del fútbol hacia las personas que sufren este tipo de agresiones. El máximo dirigente de la FIFA insistió, según publicó Europa Press, en que tanto las organizaciones deportivas como las autoridades y los aficionados deben unirse para erradicar estas conductas y fomentar una cultura de respeto.

Europa Press detalló que, en sus comentarios, Infantino pidió a todas las partes interesadas responsabilidad activa en la prevención y sanción de actos racistas en el fútbol internacional. El dirigente subrayó el deber de proteger a quienes participan en el juego, asegurando que la FIFA continuará promoviendo iniciativas de concienciación y protocolos de intervención ante señales de discriminación en los estadios y fuera de ellos.

La intervención de Infantino, según Europa Press, se suma a las reacciones que el caso ha generado en distintas instancias del fútbol europeo, poniendo nuevamente en el centro del debate la efectividad de los mecanismos antidisciminación existentes y la urgente necesidad de mantener políticas estrictas y respuestas inmediatas frente a cualquier manifestación de racismo.

