Iberia ofrecerá la mayor programación de su historia en Estados Unidos y Canadá para este verano

Iberia ofrecerá la mayor programación de su historia en Estados Unidos y Canadá para esta temporada de verano, que comienza el 29 de marzo, con un total de 1,28 millones de plazas, un 19% más que la misma campaña de un año antes, hasta alcanzar los 166 vuelos semanales (+15%), según un comunicado.

Este crecimiento se enmarca en el desarrollo del Plan de Vuelo 2030 y se apoya en las recientes entregas de seis nuevos Airbus A321XLR, un modelo de largo radio que ha permitido reforzar su operativa en Norteamérica y ampliar capacidad en mercados clave.

Gracias a esta evolución, la compañía aérea amplía su presencia en la región con la apertura de Toronto, la incorporación de un nuevo vuelo diario a Newark y el primer verano completo de la conexión con Orlando.

Concretamente, en Estados Unidos, Iberia contará con un 15,81% más de capacidad, hasta los 1,24 millones de asientos, reforzando la conectividad en Nueva York al sumar un nuevo vuelo diario al aeropuerto de Newark Liberty, que se suma a las dos frecuencias existentes a JFK.

Con ello, Iberia ofrecerá tres vuelos diarios entre Madrid y el área metropolitana de Nueva York. Durante el verano, la oferta total entre ambas ciudades alcanzará las 352.055 plazas, un 43% más que el año pasado.

Por su parte, Orlando protagoniza una de las principales novedades de la red, debido a que será el primer verano completo de la ruta inaugurada el pasado mes de octubre con tres frecuencias semanales. La conexión operará tres frecuencias semanales y contará con una oferta total de 51.856 plazas a partir de la nueva temporada estival.

En cambio, Boston consolida dos vuelos diarios gracias a la incorporación del A321XLR, al igual que Miami que mantiene los dos vuelos diarios. Dallas, Chicago y Washington dispondrán de una frecuencia diaria, mientras que Los Ángeles ofrecerá hasta un vuelo diario durante los meses de junio, julio y agosto, y San Francisco dispondrá de tres frecuencias semanales.

Por otro lado, Toronto marcará un hito para Iberia este verano al sumar Canadá a su mapa de destinos. A partir del 13 de junio, la aerolínea operará cinco frecuencias semanales entre Madrid y Toronto Pearson, con un total de 34.576 plazas hasta el final de la temporada.