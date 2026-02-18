Herido un hombre de 48 años tras la colisión de dos turismos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño

El aviso sobre la colisión entre dos vehículos ocurrió alrededor de las 15:10 horas, según datos facilitados por SOS RIOJA 112. Un hombre de 48 años resultó lesionado luego de este incidente en la rotonda donde confluyen la calle Chile y la carretera LO-20, en Logroño. De acuerdo con la información difundida por SOS RIOJA 112 y fuentes policiales citadas por distintas agencias de emergencia, los servicios de asistencia médica y efectivos de la Policía Local acudieron a la zona tras recibir el aviso de un particular que alertó sobre el accidente.

El medio SOS RIOJA 112 detalló que, tras la llamada inicial, activó la movilización de recursos del Servicio Riojano de Salud, quienes se trasladaron rápidamente al punto de impacto para atender a las personas involucradas. En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Logroño, encargados de controlar el tránsito y recabar información sobre las circunstancias de la colisión.

El accidente se registró en una de las principales rotondas de Logroño, donde la afluencia de vehículos suele ser considerable debido a la confluencia de accesos urbanos y viales de la zona. Según consignó SOS RIOJA 112, el conductor que resultó herido presentaba lesiones que requirieron su traslado inmediato al servicio de urgencias del Hospital Viamed Los Manzanos. Este traslado se realizó en ambulancia, bajo la supervisión del personal sanitario desplazado al lugar.

Hasta el momento, las fuentes policiales locales consultadas por distintos medios no han detallado las causas precisas que provocaron la colisión ni han dado a conocer si existieron más afectados. Tampoco se ha especificado el estado exacto del conductor herido tras su ingreso en urgencias, aunque, según la información disponible, fue el único trasladado para recibir atención médica especializada.

El suceso motivó la intervención coordinada entre los servicios de emergencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, quienes trabajan habitualmente en incidentes de tráfico en el entorno urbano y las carreteras de acceso a Logroño. Tal como publicó SOS RIOJA 112, este tipo de llamadas requiere la activación inmediata de recursos tanto sanitarios como policiales, con el objetivo de minimizar los riesgos para los conductores y garantizar el funcionamiento normal del tráfico en zonas de tránsito intenso.

Las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos que derivaron en el accidente. Según reportó SOS RIOJA 112, las actuaciones policiales incluyen la toma de declaraciones a los testigos, la inspección de los dos turismos implicados y la recopilación de datos técnicos sobre la circulación en la rotonda poco antes del impacto.

No se han producido alteraciones adicionales en el lugar, y la circulación se normalizó pocos minutos después de la intervención de los servicios de emergencia. Desde SOS RIOJA 112 se recordó que el seguimiento de los protocolos de actuación en accidentes de tráfico resulta esencial para proteger la seguridad de los involucrados y evitar mayores consecuencias en episodios similares.