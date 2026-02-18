Hamás pide "medidas serias" a la Junta de Paz para Gaza a dos días de su primer encuentro en Washington

Hazem Qassem, portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), subrayó en un mensaje difundido por el diario Filastín que la apertura del cruce de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, sigue siendo solo teórica y no práctica, pues continúa sin permitir el flujo de camiones con ayuda humanitaria. Así, el representante de Hamás solicitó a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump que pase de las declaraciones a las acciones concretas, en vísperas del primer encuentro de este órgano internacional en Washington, programado para este jueves. De acuerdo con la información publicada por Filastín, Qassem instó a la Junta a implementar de manera efectiva sus consignas para lograr paz y estabilidad en el enclave palestino.

Según reportó Filastín, Qassem exigió a los miembros de la Junta de Paz tomar “medidas serias y efectivas” que permitan frenar los ataques contra la Franja de Gaza y levantar el bloqueo que afecta a la población local. El portavoz recordó que, pese a la entrada en vigor de un alto el fuego en octubre pasado, la situación de conflicto y las acciones violentas no han cesado completamente. Qassem sostuvo que existe una continuidad de asesinatos, bombardeos, asedio y carencias de alimentos en la zona, agravando la crisis humanitaria a la que se enfrenta la población gazatí. Además, insistió en que la apertura parcial del cruce de Rafá, permitida desde febrero únicamente para el tránsito de personas, resulta insuficiente frente a las necesidades de ayuda humanitaria y reconstrucción.

El medio Filastín detalló que Qassem denunció violaciones continuas durante el proceso de apertura del paso fronterizo de Rafá, orientado actualmente solo al tráfico de personas y no al ingreso de recursos vitales para la recuperación del enclave. En sus declaraciones, el portavoz de Hamás advirtió sobre el uso de la Junta de Paz como un mecanismo que perpetuaría el bloqueo, el hambre y la destrucción en Gaza, al tiempo que señaló la falta de avances reales para permitir la reconstrucción. Sostuvo que la experiencia de los últimos cuatro meses demuestra que la ocupación no ha puesto fin a la guerra ni a la destrucción, sino que ha cambiado las formas en las que estas se desarrollan.

Según consignó Filastín, Qassem dirigió una petición directa a la Junta de Paz para que actúe en concordancia con los acuerdos alcanzados en la cumbre de Sharm el Sheij, Egipto, en octubre de 2025. En esa ocasión, las partes involucradas firmaron un acuerdo que incluía un alto el fuego y un plan de paz para la región. El portavoz resaltó la importancia de pasar a la implementación efectiva de lo acordado, solicitando que Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, colabore con la Junta de Paz para dotar de recursos a la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) en lo referido a la supervisión de la fase de posguerra y la reconstrucción.

Filastín agregó que la Junta de Paz, liderada por Estados Unidos y compuesta por 27 miembros fundadores —entre los que figuran dos Estados miembro de la Unión Europea—, sostiene su primera reunión este jueves en Washington. Según el presidente estadounidense, este órgano ya ha conseguido más de 4.200 millones de euros para la reconstrucción del enclave palestino cuando concluya el conflicto con Israel. Qassem, sin embargo, remarcó la necesidad de que estos recursos se utilicen de forma transparente y efectiva para atender las consecuencias inmediatas de la ofensiva y el bloqueo.

De acuerdo con el reporte del mismo medio, cifras recientes difundidas por las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control de Hamás, contabilizan 603 palestinos muertos a manos de Israel desde que se declaró el alto el fuego el 10 de octubre de 2025. Esta cifra se suma al saldo acumulado desde el inicio de la ofensiva en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, período en el cual las autoridades gazatíes registran un total de 72.063 muertos y 171.726 heridos.

En relación a la reconstrucción del enclave, Filastín señaló que, según cálculos de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) recogidos en noviembre pasado, la devastación en Gaza requeriría al menos 70.000 millones de dólares (unos 58.000 millones de euros) y el proceso de restauración se proyecta para transcurrir durante varias décadas. En este contexto, la solicitud de medidas concretas por parte de Hamás responde tanto a la gravedad de la crisis humanitaria como a la urgencia de que se establezcan mecanismos efectivos para el ingreso de ayuda y el levantamiento del bloqueo.

Por otro lado, el portavoz de Hamás mencionó que la labor de la Junta de Paz y la colaboración con la Comisión Nacional para la Administración de Gaza deberían garantizar no solo el cese de las hostilidades, sino también la provisión de recursos que permitan iniciar la reconstrucción del enclave en condiciones que beneficien a la población afectada por años de conflicto. Según Filastín, Qassem manifestó que solo con la acción decidida y la implementación de los compromisos alcanzados podrá cambiarse la situación en la Franja de Gaza, permitiendo una verdadera transición hacia la paz y la estabilidad en la región.