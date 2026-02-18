El portero Cristian Rivero renueva hasta 2027 con el Valencia CF

El portero español Cristian Rivero, de 27 años, renovó este miércoles su contrato como jugador del Valencia CF por una temporada más, es decir, su vinculación pasa a concluir en junio de 2027.

El guardameta de Gandía amplía una temporada más su compromiso con el club valencianista, al que llegó a los 10 años de edad, según un comunicado de la entidad 'che'. Formado en las inferiores del Valencia, debutó con el primer equipo el 16 de diciembre de 2020 frente al Terrassa FC en partido de la Copa del Rey.

Ahora, ya "se ha consolidado en la dinámica del primer equipo, aportando trabajo y competitividad" para "contribuir a la mejora diaria de la portería del Valencia", pese a que esta temporada no ha disputado ni un minuto con el conjunto de Carlos Corberán. Antes, estuvo cedido en equipos como el AD Alcorcón y Albacete Balompié.