El Gobierno venezolano recibe al primer ministro de Qatar para "fortalecer las relaciones bilaterales"

El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha aterrizado este martes en Caracas, donde lo ha recibido su homólogo venezolano, Yván Gil, que ha precisado que su propósito es "fortalecer las relaciones" con un país que en los últimos meses se ha erigido como los principales mediadores en conflictos y negociaciones en los que Estados Unidos ha participado.

"En nombre del Gobierno Bolivariano y del pueblo de Venezuela, hemos tenido el honor de dar una cálida bienvenida al primer ministro de Qatar (...) quien se encuentra en una visita oficial a nuestro país con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales", ha anunciado Gil a través de su canal en Telegram, tras recibirlo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Si bien ni Al Thani ni su cartera han abordado hasta este momento el viaje y su objetivo, se trataría de un nuevo acercamiento de Caracas no sólo a Estados Unidos, sino a uno de los principales aliados internacionales del país norteamericano.

De hecho, Doha ha mediado entre Washington y Caracas, por ejemplo, ejerciendo un papel en la obtención de la primera prueba de vida de Nicolás Maduro, después de que el presidente venezolano fuese capturado el 3 de enero durante una operación militar estadounidense sobre la capital venezolana y sus alrededores y en la que murieron además un centenar de personas.

En Qatar está además radicada la principal cuenta bancaria a la que llegaron los ingresos de la primera venta estadounidense de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), una información adelantada por el portal especializado en noticias económicas Semafor y confirmada la semana pasada por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.