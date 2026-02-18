Chenoa, ¿reconciliación a la vista con su exmarido Miguel Sánchez Encinas 2 años después de su divorcio?

Hace justo una semana el periodista Eduardo Inda revelaba en 'El tiempo justo' -sin darse cuenta del alcance que tendrían sus palabras- que Chenoa estaba de nuevo ilusionada en el amor tras su separación del urólogo Miguel Sánchez Encinas en noviembre de 2023 después de apenas un año de matrimonio. "Chenoa está ahora con un tipazo, con alguien que conozco y son muy felices. Con alguien que es un profesional de la medicina, de primer nivel. Un fuera de serie" relataba sin entrar en detalles.

Y aunque siempre se ha mostrado muy hermética con su vida privada, la presentadora de 'The Floor' no dudaba en negar rotundamente la noticia ante las cámaras de Europa Press: "Es mentira, nada que ver. No, ni ganas. Tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para lo otro" confesaba, dejando claro que está volcada en el trabajo y no tiene momento ni ganas de volver a enamorarse.

Sin embargo, este miércoles la revista Lecturas publica en su portada que Chenoa sí estaría viviendo una discreta historia de amor, y nada menos que con su exmarido Miguel, con el que habría decidido darse una segunda oportunidad tras su ruptura en el otoño de 2023.

Según la citada publicación, la cantante y el médico se habrían reencontrado en la fiesta del 50 cumpleaños del presentador Frank Blanco en abril de 2025, cuando al posar de lo más cercanos en una imagen ya se desataron los rumores de reconciliación. "Somos dos personas adultas que se llevan bien en el cumpleaños de un amigo. Nada raro, nada extraño, todo muy normal" explicaba entonces la triunfita, negando un acercamiento a su exmarido.

Pero tal y como revela ahora Lecturas, a raíz de verse en la celebración, ambos habrían quedado en varias ocasiones, ya que quieren ir poco a poco y con paso firme, por lo que se estarían viendo "como novios" y continuarían viviendo separados.

"Se están dando una nueva oportunidad. Lo están compartiendo con muy pocas personas. Cada uno vive en su casa. Chenoa no quiere volver a hablar de cómo está su corazón por si este segundo intento sale mal. A mí me dicen que ellos no quieren poner nombres. No son pareja, ni novios al uso. Ella no quiere dar una explicación, pero el círculo más íntimo de ambos lo sabe", ha apuntado el director de la revista, Luis Pliego, en 'El tiempo justo'.