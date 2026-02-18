Araqchi trata con el director del OIEA "mecanismos" para la redacción de un "marco de negociación" con EEUU

Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, subrayó que el propósito de su país es establecer un esquema consistente que oriente los diálogos con Estados Unidos en torno a la cuestión nuclear, según una comunicación posterior a su conversación con el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. En este contexto, ambas partes han explorado propuestas concretas para la elaboración de un “marco de negociación”, buscando delimitar los aspectos clave que permitan avanzar en eventuales acuerdos. Esta acción tiene lugar tras la última serie de contactos indirectos entre Irán y la administración estadounidense celebrados en Ginebra, cuyos resultados y repercusiones fueron abordados extensamente en su intercambio.

De acuerdo con lo publicado por medios oficiales y reportado por distintas plataformas citando el comunicado de Araqchi, las conversaciones entre el canciller iraní y Grossi permitieron revisar los principales puntos tratados en la referida ronda de conversaciones indirectas y examinar en profundidad los métodos y condiciones necesarios para redactar un marco formal de negociación. El comunicado, difundido a través de las redes sociales del Ministerio de Exteriores iraní, precisó que ambos interlocutores intercambiaron criterios sobre cómo avanzar en la redacción de dicho marco, que orientaría las futuras interacciones sobre el programa nuclear iraní.

Tal como difundió la agencia iraní a través de sus canales, la posición de Teherán se orienta a conseguir un acuerdo que proporcione una estructura uniforme para negociaciones posteriores, en línea con la búsqueda de transparencia y previsibilidad en los contactos con Washington. Según consignó el medio, Araqchi recalcó que la República Islámica “busca desarrollar un marco coherente” en sus futuras gestiones bilaterales referidas al programa atómico, contexto en el que tiene lugar la mediación activa de Omán.

En cuanto al análisis del resultado de las reuniones celebradas en Ginebra, Grossi destacó el nivel alcanzado en los últimos intercambios y confirmó que el OIEA se mantiene disponible para facilitar las labores orientadas a definir un nuevo esquema de negociación. Según reportó el medio, Grossi valoró de manera positiva el tenor y la profundidad de los contactos indirectos mantenidos entre Irán y Estados Unidos y reiteró la predisposición del organismo internacional para continuar con su papel de apoyo técnico y diplomático.

Omán, que desde hace meses interviene como facilitador entre Washington y Teherán, comunicó, según reportó la prensa internacional, que ambas delegaciones consiguieron acordar “una serie de principios rectores para un acuerdo final”. La intervención omaní permitió que se definieran elementos básicos sobre los que podrían edificarse compromisos futuros, orientados a brindar garantías sobre el uso pacífico del programa nuclear iraní.

Según lo informado por medios estadounidenses, la administración de Estados Unidos reafirmó después de las reuniones en Ginebra que Irán aún no ha aceptado las “líneas rojas” planteadas por Washington, especialmente en lo relativo a los límites sobre el desarrollo nuclear. Tras el último encuentro, el vicepresidente estadounidense JD Vance manifestó que la Casa Blanca continuará priorizando las gestiones diplomáticas, aunque el presidente Donald Trump “se reserva la capacidad” de recurrir a otras opciones si llegara a concluir que la vía diplomática se encuentra agotada, cita que publicó la prensa.

Sobre los avances logrados durante la segunda ronda de contactos indirectos, la delegación iraní sostuvo ante medios afines que se mantuvieron “discusiones bastante serias” y que se ha alcanzado un “acuerdo general sobre una serie de principios rectores”, lo que contribuiría a sentar las bases para un próximo acuerdo focalizado en el programa nuclear. Reportes atribuidos a la delegación de Omán corroboran que se llegó a delinear elementos definitorios para el futuro acuerdo, con ambas partes exponiendo sus posiciones en busca de superar los puntos de fricción actuales.

El OIEA, según lo detallado por Grossi y reportado por los medios, mantiene su función de acompañamiento, apuntalando la transparencia y la supervisión internacional en una etapa calificada por las partes como determinante para la definición de una hoja de ruta común. Mientras tanto, tanto Irán como Estados Unidos sostienen posturas firmes respecto a sus exigencias fundamentales, lo que mantiene ciertas áreas sensibles sin un consenso definitivo.

Las conversaciones se desarrollaron en un contexto diplomático presionado por la urgencia de establecer mecanismos verificables y lineamientos precisos sobre la cuestión nuclear, con el involucramiento directo de altos funcionarios y el respaldo de instituciones multilaterales. Las autoridades involucradas han reafirmado la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo, destacando la relevancia de los encuentros indirectos mediante mediadores internacionales y la determinación de ambos gobiernos por proteger sus intereses nacionales durante el proceso de negociación, conforme informó la prensa especializada.