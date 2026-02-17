Un congresista republicano levanta la polémica en Estados Unidos por comparar a los musulmanes con perros

En respuesta a la controversia generada, el congresista Randy Fine ha mantenido su posición y ha respondido públicamente a las críticas, cuestionando si el congresista demócrata Ro Khanna querría asociarse con quienes, según él, buscan prohibir la tenencia de perros en Estados Unidos. Fine ha afirmado estar dispuesto a abrir un debate nacional sobre la cuestión, lo que ha reactivado la indignación en el ámbito político y social estadounidense. Según consignó el medio que originó la información, la serie de comentarios de Fine se ha producido en plataformas digitales, y ha sido el detonante de reacciones inmediatas tanto en el Congreso como entre diversos sectores de la opinión pública.

De acuerdo con lo publicado, la polémica surgió tras unas declaraciones de Fine, representante republicano por Florida y reconocido seguidor del expresidente Donald Trump y del movimiento MAGA, donde señaló que "elegir entre musulmanes y perros no sería una decisión difícil" si tuviera que hacerlo. "Si nos obligan a elegir, no sería difícil", manifestó Fine en redes sociales, lo que fue interpretado por distintos referentes políticos como un acto de discriminación y discurso de odio dirigido hacia la comunidad musulmana.

El medio destacó que este episodio provocó la reacción de varios altos cargos dentro y fuera del Congreso, quienes han solicitado la dimisión de Fine. Entre las voces críticas se encuentra Ro Khanna, legislador demócrata, quien calificó las palabras del republicano como intolerantes y contrarias a los valores fundamentales de la sociedad estadounidense. "Debe ser censurado. Esto va sobre moral y decencia, no sobre política", manifestó Khanna, según informó la fuente.

A las acusaciones, Fine respondió cuestionando la postura de Khanna y retándolo a debatir públicamente el tema de los derechos de los estadounidenses a tener perros. Sostuvo: "¿Verdaderamente quieres tener una causa común con aquellos que quieren prohibir que los estadounidenses tengan perros? Estoy deseando abrir este debate. Ábrelo". Con estas declaraciones, Fine intentó llevar la discusión a otro terreno, pero mantuvo su posición original, lo que, según detalló el medio, no redujo las críticas en su contra.

Ro Khanna, en tanto, respondió que la actitud de Fine es un ejemplo claro de intolerancia, ya que "coger el comentario de una persona y atribuirlo a todos aquellos que compartan su fe es la definición de la intolerancia". Khanna sostuvo su reclamo de censura contra Fine, señalando que la discusión, lejos de ser partidista, responde a principios éticos y de respeto a la diversidad religiosa en el país.

El debate, según reportaron fuentes legislativas citadas por el mismo medio, se ha extendido más allá del ámbito político. Organizaciones de derechos civiles y ciudadanos particulares han expresado su preocupación por el efecto que este tipo de declaraciones puede tener en la cohesión social y la percepción pública hacia las minorías religiosas. La controversia ha reavivado el debate nacional sobre el alcance de la libertad de expresión, los límites del discurso político en plataformas digitales y la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas frente a manifestaciones consideradas discriminatorias o de odio por parte de cargos públicos.

En sus intercambios en redes sociales, tanto Fine como Khanna recurrieron a citas bíblicas para respaldar sus argumentaciones. Khanna recordó que el Génesis afirma que todos los humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios, mientras que Fine respondió señalando que, según el mismo libro, Dios creó a los perros y que "son los mejores amigos del hombre por algo". Este cruce alimentó aún más la discusión pública, mostrando cómo las referencias religiosas pueden utilizarse en el debate político.

El caso ha llegado a ser objeto de análisis en medios nacionales, que han documentado otras ocasiones en las que el discurso de figuras asociadas al movimiento MAGA ha generado controversia relacionada con comunidades religiosas o étnicas. Según el reporte del medio, los llamados a investigar posibles consecuencias legales o disciplinarias contra Fine continúan en el Congreso, y no se descarta la presentación de mociones formales de censura o solicitudes de renuncia durante las próximas sesiones legislativas.

La repercusión de los comentarios de Fine se inscribe en un contexto de sensibilidad creciente respecto a la islamofobia y la discriminación religiosa en Estados Unidos, donde diversos actores políticos y sociales insisten en la importancia de defender los valores democráticos y la inclusión. El desarrollo del caso se mantiene bajo seguimiento mediático, con nuevas declaraciones y posicionamientos públicos de distintos líderes, conforme recoge el medio que informó sobre el incidente.