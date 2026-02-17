Ordeig cifra en "unos 2.000" a la semana la reducción de población de jabalíes en Catalunya

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha cifrado este martes en "unos 2.000" a la semana la reducción de población de jabalíes en Catalunya, siendo algunos hallados muertos y otros abatidos por cazadores, en medio del brote de peste porcina africana (PPA).

Ordeig ha explicado que todos los que cadáveres de jabalíes que están en el radio de los 20 kilómetros pasan por el instituto del IRTA-CReSa y ha señalado que "era muy difícil" que la enfermedad no se extendiera más allá del radio inicial de Collserola, como sucedió con los dos casos detectados fuera del radio el pasado viernes, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha apuntado que desde la Conselleria se buscaba que la PPA no se propagara hacia el norte, el centro de Catalunya y Girona, donde hay más presencia de granjas.

Ha cifrado en un 82% los mercados internacionales reabiertos o regionalizados de la carne de porcino catalana, ha señalado que "la caída de la carne de cerdo ha tocado fondo" y que espera que se llegue a un momento de estabilización.

VETO A LA CAZA DURANTE TODO EL AÑO

Preguntado por si se plantea levantar el veto a la caza durante todo el año, lo ha afirmado y ha asegurado que se plantea múltiples medidas, como el alargue de la temporada de caza.

También ha indicado que se pueden usar métodos científicos contrastados para el control poblacional, como los anticonceptivos.

MERCOSUR Y DNC

Sobre las críticas de los agricultores al acuerdo de la UE con el Mercosur, Ordeig ha afirmado que Catalunya puede influir "un poquito" en la decisión europea y se ha comprometido a defender los acuerdos con los agricultores catalanes en Europa.

Cuanto a los focos de Dermatosis Nuclear Contagiosa (DNC) detectados en varios puntos de las comarcas de Girona, Ordeig ha explicado que la próxima semana se podría dar por extinguido el foco si no hay nuevos casos.