HRW pide limitar el papel de las fuerzas de seguridad en la respuesta al ébola en la RDC

Nairobi, 11 jun (EFE).- Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves al Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y a sus socios internacionales que prioricen la participación de las comunidades afectadas y limiten el papel de las fuerzas de seguridad en la respuesta al brote de ébola declarado en el este del país.

La organización afirmó en un informe que años de conflicto, abusos y abandono han debilitado el sistema sanitario y erosionado la confianza de la población, factores que podrían dificultar los esfuerzos para contener la enfermedad.

La directora para Crisis y Conflictos de HRW, Ida Sawyer, afirmó que esa circunstancia "implica adoptar todas las medidas necesarias para minimizar el papel de las fuerzas de seguridad y colaborar estrechamente con las comunidades afectadas", añadió Sawyer.

La organización pro derechos humanos sostuvo que, durante el brote de ébola registrado entre 2018 y 2020 (2.299 muertos), la participación de fuerzas de seguridad congoleñas "dificultó la respuesta sanitaria, politizó la atención médica y profundizó la desconfianza entre la población".

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Asimismo, advirtió de que ataques registrados el pasado mayo contra instalaciones sanitarias en las localidades de Rwampara y Mongbwalu, en la provincia de Ituri (epicentro de la actual epidemia), reflejan la persistente desconfianza de parte de la población hacia las autoridades sanitarias.

HRW reclamó, además, "una mayor transparencia en la gestión de los fondos" destinados a combatir el brote y pidió a los donantes internacionales "aumentar la financiación para la respuesta sanitaria y la protección de civiles".

La organización alertó también de que los recortes de ayuda internacional en los últimos años han debilitado la capacidad de vigilancia epidemiológica y preparación frente a epidemias en el este del país.

"La retirada de financiación y la pérdida de programas de proximidad han hecho desaparecer gran parte de la confianza que habíamos construido", señaló Grace Tran, que trabajó en programas de preparación frente al ébola para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante un brote anterior.

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En la provincia de Ituri, subrayó, años de conflicto armado, desplazamientos masivos e inseguridad han creado condiciones propicias para una rápida propagación del virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 17 de mayo el brote como una "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Según los últimos datos de las autoridades congoleñas, la enfermedad ha causado 127 muertes incluidas en 635 casos confirmados en la RDC.

La epidemia se ha expandido a la vecina Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos. EFE