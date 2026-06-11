Mueren siete niños tras incendiarse un minibús que trasladaba a estudiantes en Zimbabue

Al menos siete niños han muerto tras incendiarse un minibús en la localidad zimbabuense de Gweru, en el centro del país, según han confirmado las autoridades, que han indicado que otros once menores y el conductor del vehículo han tenido que ser hospitalizados.

El secretario de la Presidencia de Zimbabue, Martin Rushwaya, ha indicado que el presidente, Emmerson Mnangagwa, ha sido informado del "trágico accidente" en Gweru, antes de confirmar que el vehículo trasladaba a un grupo de estudiantes.

Así, ha manifestado que Mnangagwa ha trasladado sus "sentidas condolencias" a las familias afectadas y ha ordenado que el incidente sea declarado como "un desastre nacional" para poder movilizar "inmediatamente" ayuda a los familiares.

"El presidente pide a nuevo a todos los usuarios de las carreteras que mantengan la máxima cautela para evitar este tipo de accidentes trágicos, que se han repetido con una frecuencia preocupante durante los últimos 30 días", ha remachado Rushwaya.

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Las víctimas eran estudiantes de un colegio de Matongo y Stanley y volvían a sus hogares en el citado vehículo, según ha informado el diario zimbabuense 'The Herald'. Por el momento se desconocen las causas del suceso, que ha llevado al consejero Martin Chivhoko, de la Alcaldía local, a hablar de "un día triste para la población de Gweru".