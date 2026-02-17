La Justicia ucraniana decreta prisión bajo fianza de 3,9 millones de euros al exministro Herman Galushchenko

El juicio contra Herman Galushchenko ha tomado notoriedad al señalar a Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania, como foco de la trama de corrupción más relevante desde el inicio de la invasión rusa. Según reportó el medio de comunicación que proporciona la información, el tribunal ucraniano impuso una fianza de 200 millones de grivnas, equivalentes a 3,9 millones de euros, como condición para que Galushchenko pueda eludir la prisión de manera provisional, en una investigación judicial que involucra a allegados directos a la administración de Volodimir Zelenski y coincide con la presión internacional para adoptar reformas legales y administrativas.

Tal como publicó la fuente, Galushchenko, que fue ministro de Energía y brevemente titular de Justicia antes de su dimisión, fue arrestado el pasado fin de semana mientras intentaba abandonar Ucrania. Está acusado de blanqueo de dinero y de pertenecer a una red criminal. A raíz de la decisión del tribunal, en caso de que abone la fianza establecida, se le exigirá comparecer periódicamente ante las autoridades, no abandonar Kiev sin una autorización judicial, entregar su pasaporte, abstenerse de tener contacto con otros implicados y portar un dispositivo electrónico de seguimiento. El exfuncionario sostiene que su detención fue ilegal, aunque la Justicia ha formalizado los cargos en su contra.

El escándalo denominado ‘caso Midas’ ha sido considerado el incidente de corrupción de mayor magnitud en Ucrania desde que comenzara el conflicto bélico con Rusia, detalló la fuente. La investigación alega que Herman Galushchenko integró una red de corrupción que operaba dentro del sector energético público durante la oleada de ataques rusos a la infraestructura crítica del país. La principal operadora estatal de plantas nucleares, Energoatom, se encuentra en el centro de las pesquisas a partir de denuncias sobre la existencia de sobornos vinculados a contratos empresariales.

La cobertura de la fuente subraya que, según los cargos, Galushchenko formó parte de una organización criminal dirigida por Timur Mindich. Mindich es propietario de parte de Kvartal 95, la productora de televisión que contribuyó a proyectar a Zelenski a la esfera pública. Las investigaciones indican que Mindich fue el jefe de la estructura y recibió pagos ilícitos de los contratistas de la empresa estatal, lo que, según el proceso judicial, constituye blanqueo masivo de capitales bajo un esquema continuado de sobornos.

De acuerdo con el medio, la causa se produce en un momento crítico en que Ucrania implementa una serie de reformas impulsadas por la necesidad de cumplir con los requisitos que exige la Unión Europea para los países aspirantes a la adhesión. El compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción ha sido una de las principales condiciones reclamadas por las autoridades comunitarias, por lo que el caso ‘Midas’ supone un reto significativo para el Gobierno y las instituciones del país, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el impacto que puede tener en la relación con socios internacionales y en la percepción pública en plena situación de guerra.

El tribunal determinó que, si paga la fianza, Galushchenko tendrá que presentarse con frecuencia ante las autoridades, permanecerá bajo monitoreo electrónico, y tendrá restringida su movilidad y comunicación. Las penas contempladas para delitos de esta naturaleza podrían alcanzar de siete a doce años de prisión, explicó la fuente. El antiguo ministro de Energía sostiene que las acusaciones y su arresto carecen de sustento legal, aunque los fiscales han expuesto que existen pruebas documentales y testimoniales suficientes que vinculan a Galushchenko con la estructura de la organización criminal investigada.

La detención de Galushchenko, junto con otros funcionarios y allegados próximos al círculo presidencial, ha generado repercusiones en el gobierno y en la opinión pública. Según detalló la fuente, este escenario plantea tanto desafíos legales como políticos en el marco de la lucha contra la corrupción y forma parte de una operación judicial más amplia dirigida a desmantelar redes que operan sobre el sector energético bajo el contexto de la guerra.

El procedimiento contra el exministro y el resto de los implicados continuará bajo supervisión estricta de la justicia ucraniana, que ha recalcado la importancia del cumplimiento de las exigencias legales internacionales y nacionales en materia de combate a la corrupción. Este caso se inscribe, según informó la fuente, en una coyuntura clave para el futuro económico y político del país, en la que se han intensificado tanto las investigaciones judiciales como las reformas institucionales.