Jaime Bayly firma 'Los golpistas': "Extrañamente, a Trump le caen mejor los dictadores que los demócratas"

Durante una presentación ante medios internacionales en Madrid, el escritor peruano Jaime Bayly manifestó su creciente desencanto respecto a la política de Estados Unidos hacia Venezuela bajo la presidencia de Donald Trump. Según consignó el medio, Bayly planteó que la administración de Trump prioriza los intereses económicos estadounidenses, especialmente el control petrolero, por encima del apoyo a procesos democráticos en Venezuela. En ese contexto, Bayly expresó que desde su perspectiva, cada día se siente "más descorazonado", al analizar lo que describió como una "luna de miel" entre el mandatario norteamericano y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que en su opinión desincentiva cualquier presión internacional por la convocatoria de elecciones libres en el país sudamericano.

El medio informó que el autor presentó en Madrid su más reciente novela, "Los golpistas", editada por Galaxia Gutenberg, en la que recrea los episodios del golpe de Estado contra Hugo Chávez ocurrido en abril de 2002. A propósito del argumento de la obra, Bayly reflexionó sobre las repercusiones actuales de esos tres días en que Chávez fue derrocado y detenido, y su relación clave con Fidel Castro en Cuba, así como el papel de actores internacionales en la dinámica venezolana. Bayly afirmó: "Me temo que si Estados Unidos controla el negocio petrolero, Trump no va a ejercer una presión sobre Delcy Rodríguez para que convoque elecciones. Y va a estar cómodo con ella". El medio detalló que, a juicio del escritor, Trump observa a Venezuela más como una fuente de petróleo que como una democracia en riesgo, y que la prioridad del gobierno estadounidense bajo Trump sería mantener el acceso a los hidrocarburos por encima de impulsar cambios políticos internos. "No me sorprendería que Trump de instrucciones de que si Delcy coopera y entrega el petróleo, le deje en el poder. Y eso sería una tragedia", abundó Bayly, según reportó el medio.

Durante su intervención, el autor se distanció abiertamente de la figura de Trump, declarando que "nunca" ha votado por el actual presidente estadounidense, y que siente "vergüenza" de que sea jefe de Estado, según publicó la fuente. Añadió que Trump muestra una actitud "servil con los poderosos y es cruel con los débiles", lo que considera contrario a los principios que deberían regir a un líder o gobernante. Bayly criticó también la relación entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, señalando que el estadounidense mantiene una postura "sospechosamente amable" hacia Putin, a pesar de los antecedentes del ruso en el envenenamiento de sus opositores, lo que calificó como motivo de alarma considerando la hostilidad manifestada por Trump hacia los inmigrantes indocumentados. Además, cuestionó la actuación de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), refiriéndose a ellos como "matones" que operan ocultando su identidad.

Según dio cuenta el medio, el escritor peruano también criticó que la opositora venezolana María Corina Machado hubiera entregado la medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump, señalando que en su opinión es un "error" puesto que el presidente estadounidense ni merece la distinción ni el propio galardón Nobel. Bayly argumentó que Trump habría "ensangrentado las calles de Estados Unidos" y consideró posible que busque manipular los resultados de las próximas elecciones presidenciales.

"Los golpistas", la nueva novela de Bayly, se centra en los acontecimientos del 11 de abril de 2002, cuando una sublevación militar logró derrocar temporalmente a Hugo Chávez y recluirlo en un calabozo, forzando incluso una renuncia bajo presión en la que el mandatario solicitó no ser ejecutado y pidió ser trasladado a La Habana, donde Fidel Castro lo esperaba. Bayly planteó una serie de preguntas fundamentales para entender esos sucesos: "¿Por qué el golpe que le dieron a Chávez en 2002 triunfó el primer día y fracasó al tercer día? Fue un golpe que duró apenas tres días. Pero el primer día había triunfado, Chávez estaba capturado, encerrado, en un calabozo. Lo obligaron a renunciar. Chávez solo pedía que no lo mataran, que lo despacharan en un vuelo a La Habana. Y Fidel lo esperaba, claro, en un vuelo. ¿Por qué no mataron a Chávez? ¿Por qué Fidel les salvó la vida? ¿Por qué esa conspiración se torció, se achantó, se replegó?", recogió el medio. El autor explicó que su investigación incluyó numerosas entrevistas con intelectuales venezolanos, entre ellos María Corina Machado, sin que ninguno lograra responder satisfactoriamente a esas interrogantes. En su diagnóstico, los golpistas "no estaban preparados para capturar el poder y para ejercer el poder con astucia, con frío cálculo político, sin piedad ninguna con sus enemigos", por lo cual el golpe terminó por fracasar y, en palabras del escritor recogidas por la fuente, aquel desenlace "privó a Venezuela en aquel año 2002 de una salida a la libertad".

Como parte del análisis ofrecido en Madrid, Bayly recordó sus trabajos previos, entre ellos "Los genios", también publicado por Galaxia Gutenberg, donde abordó en clave de ficción la compleja relación entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, incluyendo el episodio del famoso puñetazo que supuso la ruptura definitiva de su amistad en 1976. El autor trazó un paralelismo al comparar el afán de poder de figuras tan disímiles como García Márquez, Vargas Llosa, Fidel Castro y Hugo Chávez, señalando que a los cuatro "les interesaba el poder muchísimo". Bayly manifestó que tanto los escritores como los políticos se movían en lógicas de conspiración, con los autores literarios conspirando desde la creación artística, mientras que Vargas Llosa llegó incluso a aspirar a la presidencia del Perú y García Márquez rechazó las numerosas ocasiones en que se le ofreció ser candidato en Colombia. Sin embargo, hizo hincapié en que Vargas Llosa rompió públicamente con la dictadura cubana, a diferencia de García Márquez, que mantuvo su cercanía con Fidel Castro y su entorno.

En el encuentro con los medios, Bayly insistió en que ve con preocupación el curso de la política estadounidense hacia Venezuela, reiterando que "si Venezuela para Trump es un negocio más, estamos fritos", apuntó según la cobertura ofrecida por el medio. Añadió que no confía en que Trump impulse una democratización efectiva en Venezuela, concluyendo que "no se puede contar con Trump para que haya elecciones libres", dado que su interés primordial se asocia con los recursos energéticos y la estabilidad de acuerdos económicos con el poder vigente en Caracas.